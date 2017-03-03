هذا ما فعله الجنين داخل رحم أمه!! (صورة)

في لقطة مثيرة لجنين داخل رحم أمه، فوجئ الأبوين والطبيب أثناء إجراء أشعة بالموجات فوق الصوتية بالجنين يشير إليهم مما تسبب في اندهاشهم جميعا .

ونشرت صحيفة “ميرور” البريطانية صورة الأشعة فوق الصوتية للجنين داخل رحم أمه، وهي في شهرها السادس، وهو يشير لوالديه بعلامة الشيطان والتي تعد شعاراً للماسونية وتبعث الشر في النفس، ولكن الوالدان تقبلا الأمر بشكل مرح، واعتبرا أن الجنين حاول بتلك الإشارة جذب انتباههما.

وقام الأب جاريد وزوجته ماكلين بنشر صورة الجنين على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، فحققت انتشاراً كبيراً خلال ساعات، تحت عنوان “جنين يرفع قرون الشيطان”.

وقال الأب: “أطفالنا دائماً يعطوننا الإشارات حتى قبل مجيئهم للحياة.. إنه شيء رائع ونحن سعداء بذلك”. فيما قال الطبيب إن الجنين دائماً ما يمنح والديه إشارة خلال إجراء الأشعة، ولكن هذا الطفل جاء بإشارة مختلفة فعلى ما يبدو أنه يحب الموسيقى والضوضاء.

(سيدتي)