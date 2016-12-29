منتجات التجميل تؤثر على الحامل والطفل

ذكرت صحيفة الـ«ديلي ميل» البريطانية أن دراسة جديدة كشفت أن استخدام المرأة الحامل لبعض من منتجات التجميل التي تحتوي على عنصر بي بي أس قد يؤثر على تكيفها مع احتياجات طفلها، موضحة أن هذا المركب الشائع يتوفر بكثرة، في العطور ومزيلات العرق وأحمر الشفاه.
وحذرت الدراسة التي أجريت في جامعة ماساتشوستس في أمهرست من استخدام النساء الحوامل لهذه المستحضرات بشكل نهائي، لأن التعرض إلى هذه المادة حتى بكميات قليلة يؤثر بالسلب على علاقة الأم بطفلها.
وقامت الجامعة بتجربة العديد من مستحضرات التجميل التي تحتوي على هذه المادة على الفئران، وأثبتت وجود خلل كبير على الفئران وتعاملها مع أطفالها، فالذين تعرضوا لجرعات قليلة من المادة توفي ١٠ في المائة من أبنائهم والفئران التي تعرضت إلى ٢ ميكروغرام من مادة BPS تعرض الأطفال بالقتل على يد أمهاتهم.
(وكالات)
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