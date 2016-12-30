لا تتخلي عن هذه الزيوت العطرية خلال الأعياد

بعد تناول وجبة دسمة خلال فترة الأعياد، خصوصاً في المساء، قد تصابين بمشكلة في الجهاز الهضمي، مثل النفخة، أو الحرقة أو الغثيان أو سوء الهضم وغير ذلك.

لكي تجتازي هذه الأزمات الصحية تابعي الموضوع الآتي:

حرقة المعدة

بطريقة التدليك: اخلطي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون النباتي ثلاث قطرات من زيت الليمون الأساسي ونقطة من زيت النعناع وثلاث نقاط من زيت الهيل. بهذا المزيج دلّكي منطقة البطن باتجاه عقارب الساعة لمدة 2-3 دقائق.

بعد الوجبة: تناولي نقطة واحدة من زيت الريحان الأساسي الأخضر، أو زيت الكراوية أو زيت الليمون الأساسي. ويمكنك كذلك إضافة 3 ملاعق كبيرة من ماء النعناع النباتي في لتر من الماء ثم تناول هذا المشروب على فترات، طوال النهار.

النفخة

بطريقة التدليك: اخلطي ملعقة كبيرة من زيت نباتي من اختيارك مع 5 نقاط من زيت الطرخون و 5 نقاط من زيت الزنجبيل الأساسي و5 نقاط من زيت الليمون الأساسي. ضعي المزيج على بطنك ودلّكي باتجاه عقارب الساعة لمدة 2- 3 دقائق.

خلال النهار: أضيفي 3 ملاعق كبيرة من ماء الريحان النباتي الأخضر أو النعناع الأخضر إلى لتر من الماء، واشربي هذا المشروب طوال النهار على فترات.

لمحاربة الغثيان

تناولي نقطة من زيت النعناع الأساسي. احتفظي بالقنينة الصغيرة من زيت النعناع العطري في متناول يدك ولا تترددي في وضع بضع نقاط على قطنة لنشر رائحة الزيت الأساسية في الهواء. يمكنك كذلك استخدام جهاز الرذاذ لنشر الزيوت العطرية في أجواء المنزل. لكن انتبهي لكي لا يتشبّع الهواء كثيراً، بل يكفي 30 دقيقة لهذا الأمر.

سوء الهضم

بطريقة التدليك: امزجي ملعقة كبيرة من زيت المكاديميا النباتي بـ5 نقاط من زيت النعناع الأساسي و5 نقاط من زيت الكمون و5 نقاط من زيت البرتقال المرّ الأساسي (الأوراق) ونقطة واحدة من زيت الغار. ضعي المزيج على منطقة البطن، ودلّكي باتجاه عقارب الساعة مرتين أو ثلاث مرات في اليوم، لمدة 3 أيام على الأقلّ.

إذا رافق سوء الهضم رائحة كريهة للفم: ضعي في كوب كبير من الماء المغليّ قطعة من السكّر مشبعة بقطرة من زيت الكزبرة الأساسي أو زيت النعناع.

مجلة سيدتي