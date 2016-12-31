٢٠١٧ مكرس للنوم النظيف بعد الأكل النظيف

بعدما كرست المنظمات الصحية ٢٠١٦ عاما لـ «الأكل النظيف»، فيما يتعلق بالتركيز على الوجبات الصحية، والأغذية الصحية، فإن العام ٢٠١٧ سيشهد صيحة جديدة مثيرة، تهتم بالنوم والخلود للراحة، ويحمل اسم «النوم النظيف» والذي كشفت عنه مؤخرا الممثلة الأميركية غوينيث بالترو التي اختارت خلال السنوات الأخيرة الاهتمام بالجوانب الصحية وطرق الحفاظ على اللياقة البدنية، وقد حظي باهتمام ملحوظ.

وذكرت بالترو أن «النوم النظيف» يعني أن تنام ٧ أو ٨ ساعات على الأقل ليلا من دون انقطاع، وبشكل يومي، وهو الاتجاه الصحي الذي يجب أن يحرص عليه الجميع خلال العام الجديد من أجل الحفاظ على اللياقة والصحة.

وتنصح بالترو باتباع ٦ نصائح ستجعل الملتزمين بها يحظون بنوم نظيف، وهي أن يتم اتباع وقت محدد للذهاب إلى الفراش يوميا، والحفاظ عليه مهما كانت الظروف حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، أما النصيحة الثانية فهي ان يتم تخصيص الساعة الأخيرة قبل النوم للهدوء والاسترخاء والابتعاد عن التكنولوجيا، اما الهاتف فيجب وضعه في وضعية صامت وإبعاده عن الفراش، في حين يجب ان يتم الامتناع عن شرب القهوة ابتداءً من الرابعة عصرا، كما تجنب شرب الكحول قبل النوم، ، اما خلال النهار فيجب الخروج وممارسة بعض التمارين والأنشطة.

(وكالات)