6 نصائح “لإنقاذ ليلة رأس السنة”

تخلى عن عاداتك

اجعل هذه الليلة مميزة، فتناول ما تشاء وشاهد ما تشاء، واذهب للنوم في أي وقت تريد، الوقت لا أهمية له في هذه الأمسية، أهم شيء هو أن تقضي ليلة مختلفة عن كل الليالي.

سافر عبر الزمن

هذا مقترح للأشخاص الذين يحبون السفر ولكنهم غير قادرين على السفر ليلة رأس السنة، حيث يمكنكم اختيار البلد الذي تودون زيارته والقيام بالأنشطة التي يمكن القيام بها هناك.

مثلا إذا اخترت اليابان، تناول المعكرونة اليابانية (نودلز) فهذا يدل على العمر الطويل، أما في حال وقع اختيارك على إسبانيا، فتناول 12 ثمرة من العنب فهذا سيجلب لك الحظ..

خطّط لشيء غير متوقع

إذا كنت ستقضي أمسية ومعك أشخاص من أعمار مختلفة، اختاروا البرامج التي ستشاهدونها عبر التلفاز، ولكن اجعلوا خياراتكم لا تناسب أعماركم.. مثلا لو كنتم كبار السن شاهدوا رسوما متحركة أو أفلام كارتون.

اذهب في نزهة

اذهب في نزهة طويلة سيرا على الأقدام، وابق بعيدا عن المنزل.

الألعاب النارية

إذا كانت لديكم مساحة واسعة أمام منزلكم، امنحوا أنفسكم فرصة الاستمتاع بالألعاب النارية وحاولوا أن تعملوا مثل الروس، الذين يقومون في كل ليلة رأس السنة بكتابة أمانيهم على ورقة ثم يشعلوا النار فيها، فهذا يجعل أمانيهم تتحقق، وفق اعتقادهم.

اللعب

شارك أنت وعائلتك في لعبة مثيرة، مثلا غيّر كلمة سر للـ”وايفاي” في منزلكم، واجعل أفراد عائلتك يتعرفون على الكلمة السرية من خلال بعض الألغاز.