ابراج اليوم الثلاثاء 3-1-2017

برج الحمل
مهنياً: قد لا تجري أمورك بالعمل كما تريد اليوم عليك أن تقدم بعض التنازلات
عاطفياً: يجب أن تبادر الى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك دون قلق
برج الثور
مهنياً: تواجه اليوم الكثير من الضغوطات المربكة ولا تعرف كيف تتعامل معها
عاطفياً: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها
برج الجوزاء
مهنياً: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية
عاطفياً: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه
برج السرطان
مهنيا: لا تتهور بقراراتك اليوم وفكر بشكل منطقي أكثر تجاه بعض الأمور
عاطفيا: عليك أن تراعي مشاعر الحبيب أكثر أمام الآخرين وبتصرفاتك
برج الأسد
مهنياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة بالعمل كنت تعاني منها
عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر خلال هذه الفترة وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك معه
برج العذراء
مهنياً: أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن
عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك
برج الميزان
مهنياً: أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد
عاطفياً: سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل على الحبيب
برج العقرب
مهنياً: لديك الكثير من العزيمة والحماس اليوم مما يدفعك الى الاقبال على الأعمال
عاطفيا: لا تضيع وقتك في علاقة لن تنجح
برج القوس
مهنياً: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية
عاطفياً: انشغال الحبيب هذه الفترة لا يعني أنه لا يحبك عليك أن تقدر ظروفه
برج الجدي
مهنياً: لا تثير المشاكل مع زملاء العمل بسبب تدخلاتك الكثيرة
عاطفياً: كن هادئاً في نقاشك مع الحبيب ولا داعي للانفعال
برج الدلو
مهنياً: تأتيك اليوم الكثير من العروض للحصول على عمل أفضل فكر جيداً قبل أن تقرر
عاطفياً: عليك أن تساند الحبيب خلال هذه الفترة فهو في أمس الحاجة لك
برج الحوت
مهنياً: تترك انطباع جيداً لدى رؤسائك بالعمل اليوم بسبب حسن تصرفك
عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه