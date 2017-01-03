ابراج اليوم الثلاثاء 3-1-2017

برج الحمل

مهنياً: قد لا تجري أمورك بالعمل كما تريد اليوم عليك أن تقدم بعض التنازلات

عاطفياً: يجب أن تبادر الى الاعتراف للحبيب بحقيقة مشاعرك دون قلق

برج الثور

مهنياً: تواجه اليوم الكثير من الضغوطات المربكة ولا تعرف كيف تتعامل معها

عاطفياً: تشعر بالتوتر بسبب بعض تصرفات الحبيب ولا تعرف كيف تتعامل معها

برج الجوزاء

مهنياً: تسمع اليوم بعض الأخبار السارة في العمل وتتفاءل بالحصول على ترقية

عاطفياً: يعجبك شخص ما وتبذل المستحيل لتنال رضاه

برج السرطان

مهنيا: لا تتهور بقراراتك اليوم وفكر بشكل منطقي أكثر تجاه بعض الأمور

عاطفيا: عليك أن تراعي مشاعر الحبيب أكثر أمام الآخرين وبتصرفاتك

برج الأسد

مهنياً: تجد اليوم الكثير من الحلول لمشاكل عالقة بالعمل كنت تعاني منها

عاطفياً: تتقرب من الحبيب أكثر خلال هذه الفترة وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك معه

برج العذراء

مهنياً: أمورك في العمل تتغير نحو الأفضل وأوضاعك المالية في تحسن

عاطفياً: واجه مشاعرك ولا تتهرب منها وأخبر الحبيب بحبك

برج الميزان

مهنياً: أمر طارئ يحدث في العمل اليوم تضطر من خلاله الى الغاء الكثير من المواعيد

عاطفياً: سوء تفاهم يحدث اليوم يجعلك تنفعل على الحبيب

برج العقرب

مهنياً: لديك الكثير من العزيمة والحماس اليوم مما يدفعك الى الاقبال على الأعمال

عاطفيا: لا تضيع وقتك في علاقة لن تنجح

برج القوس

مهنياً: تتأخر اليوم عن تنفيذ مهامك في العمل بسبب بعض المشاكل التقنية

عاطفياً: انشغال الحبيب هذه الفترة لا يعني أنه لا يحبك عليك أن تقدر ظروفه

برج الجدي

مهنياً: لا تثير المشاكل مع زملاء العمل بسبب تدخلاتك الكثيرة

عاطفياً: كن هادئاً في نقاشك مع الحبيب ولا داعي للانفعال

برج الدلو

مهنياً: تأتيك اليوم الكثير من العروض للحصول على عمل أفضل فكر جيداً قبل أن تقرر

عاطفياً: عليك أن تساند الحبيب خلال هذه الفترة فهو في أمس الحاجة لك

برج الحوت

مهنياً: تترك انطباع جيداً لدى رؤسائك بالعمل اليوم بسبب حسن تصرفك

عاطفياً: لا تجادل الحبيب في أمور وتفاصيل تزعجه