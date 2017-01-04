عضو جديد في جسم الإنسان

ذكرت مجلة «ذي لانسيت» الطبية العلمية، أن علماء اكتشفوا عضوا جديدا في الجهاز الهضمي لجسم الإنسان.

وسمي العضو المكتشف «مساريق»، هو عبارة عن أغشية تغلف الأمعاء، كان يعتقد في الماضي أنها عبارة عن أجزاء منفصلة التكوين، لكن الباحثين وجدوا أنها عبارة عن عضو متصل، مما حذا بالعلماء على تصنيفها في مراجعة نشرتها المجلة المرموقة المتخصصة في الجهاز الهضمي والكبد.

وذكر كالفين كوفاي الباحث في مستشفى جامعة لايمريك في إيرلندا، الذي نسب له الاكتشاف الجديد:» في الورقة البحثية التي تم مراجعتها وتقييمها علمياً، ان الحديث يدور حول عضو في الجسم لم يكن معروفا حتى اليوم»، وبحسب الورقة البحثية، فإن المساريق مكونة عن غشاء يربط بين الأمعاء في البطن.

وبينما لم يعرف بعد وظيفة هذا العضو الجديد، فإن هذا الاكتشاف قد يؤدي إلى اكتشافات أخرى بشأن تأثير ذلك على أمراض الجهاز الهضمي.

(وكالات)