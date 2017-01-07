أضرار قلة النوم وتأثير ذلك على الجسم

هل تنام أقل من ٨ ساعات يومياً ؟ أن عدم نومك قدر كافي من الساعات يومياً يعرض جسمك للكثير من أضرار قلة النوم، فحصولك على قسط وافى من النوم مهم للغاية كاهمية حصولك على الطعام و قيامك بعملية التنفس .اثناء نومك يقوم جسمك بالاستعداد ليوم اخر بتهيئة صحة الجسم و الدماغ . يفرز هرمون النمو فى الاطفال اثناء نومهم و هذا الهرمون مهم للغاية لبناء العظام و كتلة العضلات ,اعادة اصلاح الخلايا التالفة فى الجسم و النوم الكافى مهم جدا لعملية البلوغ

عندما تكون محروم من النمو فان العديد من قدرات المخ العقلية تصيبها الخلل مؤثرة على حالة المشاعر لديك.و اذا زاد الحرمان عن الحد الاقصى فانت تعرض جسمك للاضافة بالامراض و التاثير على جهاز المناعة بالسلب .أحد الاعراض الجلية للحرمان من النوم هى النوم المفرط ,التثاؤب العصبية و الحساسية الشديدة الحرمان من النوم يؤثر على اتخاذ القرار السليم لديك و يعرضك لخطورة الوقوع فى النوم فى وسط يومك اثناء اداء مهامك اليومية حتى المنبهات لا تساعدك على التخلص من حاجه الجسم الى النوم طبقا لدراسة اجرتها جامعه هارفارد فان النوم لاقل من خمس ساعات يوميا باليل يقلص يوزد معدل خطورة حدوث وفيات بنسة 15 %

أضرار قلة النوم وتأثيرات الحرمان من النوم على أجهزة الجسم المختلفة

1- أضرار قلة النوم على الجهاز العصبى المركزى :

الجهاز العصبى المركزى هو المنظم لعملية تبادل المعلومات داخل الجسم و بين الخلايا و بعضها البعض .النوم مهم للغاية ليبقى هذا الجهاز يعمل بشكل جيد ليؤدى وظائفه ,حيث انه اثناء النوم يقوم المخ بتوفير الراحة للخلايا العصبية المشغولة و يوفر طرق تواصل عصبى جديدة بين الخلايا لتصبح مستعدا لمواجهه العالم فى اليوم التالى.اما فى الاطفال و الصغار السن و الكبار فان هرمون النمو يفرز اثناء النوم ,و يقوم الجسم باعادة اصلاح الخلايا التالفة ايضا خلال النوم و ايضا انتاج البروتينات الازمة لذلك

الحرمان من النوم قد يترك الذهن مشتت و مرهق و لذلك لن تؤدى واجباتك بشكل جيد ,و اكثر الاعراض الظاهره للحرمان من النوم هى الرغبة الشديدة فى النوم قد تجد نفسك تتثاؤب بشكل مكرر .الحرمان من النوم يتعارض مع القدرة على تعلم اشياء جديدة و يؤثر على ذاكرتك طويلة الامد و قصيرة الامد ,و يمنعك من اتخاذ القرارات الصحيحة كما يؤثر على انعالاتك العاطفية و قدرتك الجنسية ايضا

اذا طالت مده الحرمان من النوم فانت تعرض نفسك لخطى الاصابة بالهلاوس و الجنون و البارانويا و الاكتئاب و الافكار الانتحارية. يعرضك الحرمان من النوم ايضا الى خطر(التسقيط) و هى حاله تجد نفسك قد غفوت لمده ثوانى معدودة لا تشعر بها معرضا نفسك لخطر الحوادث اثناء القيادة و الاصابة بالجروح الخطيرة نتيجه السقوط المفاجئ المصاحب للتسقيط

2- أضرار قلة النوم على الجهاز المناعى :

اثناء نومك ,يقوم الجهاز المناعى بانتاج الاجسام المضاده لمحاربة العدوى البكتيرية و العدوى الفيروسة و محاربة كافة الاجسام الغريبة التى تدخل الجسم .الحرمان من النوم يثبط الجهاز المناعى و يمنعه من انتاج الخلايا اللازمة لمواجهه الامراض و العدوى و ايضا صعوبة التداوى و التعافى منها قد يسترق وقتا طويلا .كما يعرضك ايضا لخطر الاصابة بالسكرى و الامراض المزمنة و امراض الاوعية الدموية .

3- أضرار قلة النوم الجهاز التنفسى :

و بما ان الحرمان من النوم يعرضك لثبيط المناعة فان خطورة الاصابة بالعدوى التنفسية مثل ادوار البرد و الإنفلونزا و امراض الرئة المزمنة تزداد بشكل كبير

4- أضرار قلة النوم على الجهاز الهضمى:

طبقا لدراسة اجرتها جامعة هارفارد فان هناك علاقة وثيقة بين زيادة الوزن و الحرمان من النوم و خدورة الاصابة بالسمنة ,حيث انه الحرمان من النوم يزيد من افراز هرمون التوتر فى الجسم (الكورتيزول ),و ايضا يقلل نسبة افراز هرمون ليبتين الذى يخبر دماغك بانك تناولت الحد الكافى من الطعام بالاضافة الى رفع نسب مركب كيميائى يسمى جيرالين و هو مركب فاتح للشهية .

الحرمان من النوم يزود مستويات الانسولين فى الجسم مما يؤدى الى زيادة تخزين الدهون فى الجسم و الاصابة بمرض السكرى النوع الثانى

5-وأخيراً أضرار قلة النوم على القلب و الاوعية الدموية :

النوم يلعب دورا هاما فى اصلاح و اعادة بناء الاوعية الدموية و القلب فى جسمك ,و الحرمان منه قد يؤدى الاصابة بالامراض المزمنة المتعلقة بضغط الدم ,امراض القلب و الجلطات.طبقا لجامعة هارفارد فان الاشخاص اصحاب ضغط الدم المرتفع اذا عانوا من ليلة واحده من قلة النوم يؤدة ذلك الى ارتفاع ضغط الدم طوال اليوم التالى