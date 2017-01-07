أغنى الأطعمة المضادة للأكسدة

ماذا تعنى أن الطعام مضاد للأكسدة ؟ كلمة نسمعها كثيرا.. كما نعلم جميعا ً فالجسم البشرى يقوم بالعديد من العمليات الحيوية ومنها عملية الأيض ويستخدم فيها الأكسجين ولكن فى المقابل ينتج عنها نواتج ضارة بالجسم ، ومن بين هذه النواتج هى جزيئات (أكجسين نشط) واسمها الشوارد الحرة أو الذرات الطليقة وينتجها الجسم بكميات كبيرة جداً يوميا وتسبب هذة الشوارد للجسم عمليات أكسدة تكون سببا ً فى تدمير عدد من الخلايا مماينتج عنه أمراض عديدة وتقوم الأطعمة المضادة للأكسدة بدور فعال فى التخلص من الأكسدة . ونحن جمعنا لك اليوم مجموعة من الأطعمة المضادة للأكسدة لتدرجها فى نظامك اليومي :

1. التوت :

بصرف النظر عن كون التوت لذيذ بشكل كبير، فالتوت يحتوي على المواد مضادات الأكسدة بكميات كبيرة، والمواد المضادة للأكسدة الرئيسية الموجودة في التوت هي فيتامين C، كيرسيتين والأنثوسيانين، وقد أثبتت الدراسات أن مجرد شرب كوب واحد من التوت يوفر جميع المواد المضادة للاكسدة والتى بدورها تعمل على مكافحة المرض، وبجانب إحتواء التوت على هذة المواد المضادة للأكسدة فإنه يحتوى على الكثير من الألياف التى تحتوى على سعرات حرارية منخفضةويمكن أن تكون بمثابة وجبة خفيفة بين وجبات الطعام ولا تؤثر على الوزن .

2. الطماطم :

الطاطم من أكثر الأطعمة غناءا بالمواد المضادة للأكسدة وهى تحتوى على فيتامين (أ)، وفيتامين C ، ولقد أثبتت الأبحاث أن الناس المستهلكون للطماطم بإنتظام أقل عرضة لأمراض القلب وسرطان البروستاتا ، الطماطم المطبوخة أفضل للمعدة من ثمرات الطماطم الطازجة لأن قشر الطماطم صعب على المعدة هضمه .



3. الشاى :

الشاي هو المشروب الأكثر استهلاكا على نطاق واسع في العالم، حيث يأتى في المرتبة الثانية بعد الماء. وبصرف النظر عن الطعم والتحفيز الذى يقدمه الشاي فإن له العديد من الفوائد الصحية كذلك. كل من الشاي الأسود والأخضر غنيبالمواد المضادة للأكسدة، على الرغم من أن الشاي الاخضر يحتوي على مضادات الأكسدة أكثر لأنه غير مخمر والشايالأخضر معروف لمكافحة ومنع العديد من أشكال السرطان، وتصلب الشرايين، والسكري، ومشاكل الأمعاء وأمراض الكبد، الخصائص الصحية للشاي الأخضر ترجع في معظمها إلى مادة البوليفينول .

4. الفاصوليا الحمراء :

الفاصوليا الحمراء هي نوع آخر من الأطعمة الصحية والغنية بمضادات الأكسدة ، و على الرغم من أن جميع أنواعالحبوب تحتوي على قدر لا بأس به من المواد المضادة للاكسدة، ومن المعروف أن الفاصوليا الحمراء على وجه الخصوص تحتوى على خصائص مضادة للأكسدة أكثر من غيرها من المواد الغذائية ، كوب واحد من الفاصوليا الحمراءينتج 13،727 من المواد المضادة للاكسدة، مركبات الفلافونويد الموجودة في الفاصوليا الحمراء تعمل على مقاومةأمراض القلب ونمو الخلايا السرطانية ،وهي مصدرا غنيا للألياف أيضا، وينبغي أن تستهلك بانتظام.

5. الصويا :

تعتبر فول الصويا و منتجاتها مفيد جدا ليس فقط للبروتين و الألياف الغذائية التي تحتوي عليها ولكن أيضا لخصائصها المضادة للأكسدة، أنها تحتوي على كميات كبيرة من الايسوفلافون التي تساعد على الحد من مشاكل القلب ، وقد أظهر الباحثون أن الآسيويين يستهلكون فول الصويا بكميات كبيرةولذلك هم أقل عرضة لل نوبات القلبية و مشاكل القلب و الأوعية الدموية بالمقارنة مع نظرائهم الغربيين ، وفول الصويا ي عمل أساسا عن طريق زيادة مستوى HDL ( الكولسترول الجيد) وخفض مستوى LDL ( الكولسترول السيئ) ، ولذلك فإن اتباع نظام غذائي منتظم من الصويا يقلل بشكل ملحوظ من فرص مشاكل في القلب.

6. الفواكه :

الفواكه هي بالتأكيد واحدة من أصح الطرق للحصول على مضادات الأكسدةومن أشهر هذة الفواكه التى نقصدها العنب والتفاح والرمان فهؤلاء جميعا يحتوون على مصادر عالية من مضادات الأكسدة .



7. الشوكولاتة :

الشوكلاتة لها فوائد عديدة ولكننا نقصد هنا الشوكولاتة الداكنة لأن الشوكولاتة البيضاء والمضاف عليها حليب يعمل الحليب على الحد من المواد المضادة للأكسدة ، ولذلك إذا كنت تريد الفائدة فعليك بالشوكولاتة الداكنة لاحتوائها على مضادات الأكسدة الكاملة والتى تحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان الرئة، وسرطان البروستاتا، والربو،والسكري و تمنع عملية الشيخوخة.

8. العنب :

أثبتت بعض الدارسات العلمية الحديثة أن للعنب فوائد بفضل غناه بمواد مضادة للأكسدة. لكن يجب التنويه بأن الفعالية تكمن في عصير العنب وبذوره تحديدا، ذلك الجزء المهمل في عنقود العنب الذي لا نستخدمه ونقوم بالتخلص منه، وقد عرف العنب منذ قديم الزمن حيث أحبه الصينيون والهنود كما وجد منقوشا على جدران معابد الفينيقيين وقدماء المصريين والرومان.

9. الثوم :

الثوم هو أكثر هذة القائمة شهرة فى المحتوى المضاد للأكسدة ، يمكنك بالطبع أن تأكل الثوم نيئ أو ملحقا ببعض الأطعمة ، وبجانب احتواء الثوم على مواد مضادة للأكسدة فإنه كذلك يعزز من مناعة الجسم ويزيد قدرة الجسم على مواجهة الأمراض.

10. البطاطس :

تحتوى البطاطس على الكاروتينات والفلافونويدات وهما مصدرين رئيسيين من مضادات الأكسدة ، البطاطس التى تتميزباللون الخمري هى الخيار الافضل بين جميع أصناف البطاطس الأخرى عندما يتعلق الأمر بالمحتوى المضاد للأكسدة ، تحتوى كل ثمرة من البطاطس ذات اللون الخمرى على حوالي 4649 وحدة مضادة للأكسدة ، بالطبع لايمكنك أكل البطاطس نيئة فلن تفيدك فى شئ ، عليك الحفاظ أن تأكل حصة اسبوعية من البطاطس المطبوخة .