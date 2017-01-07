مشكلة غازات الرضع والأطفال وعلاجها طبيعياً

التدليك يساعد في توفير الإغاثة في الألم الغاز. حتى أنه يسمح للغاز المحاصر من الخروج من الأمعاء. لتنفيذ هذا التدليك، اتبع الخطوات التالية:-

ويمكن للضغط الدافئ أن يوفر ارتياح كبير من ألم الغاز عند الأطفال الصغار. درجة الحرارة الدافئة تساعد على الإفراج عن الغازات من المعدة. كما أنها تساعد في توفير مصدر ارتياح كبير في ألم الغاز. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:

بلل منشفة ناعمة في الماء الساخن وقم بعصرها جيدا.

الآن، ضع هذا منشفة دافئة على البطن طفلك.

عندما تكون درجة حرارة المنشفة درجه الغرفة الطبيعية ،قم باستبدالها بأخرى دافئة

أولا قم بنقع الجسم في حوض الاستحمام الساخن لبضع دقائق ثم في حوض الماء البارد لمدة دقيقة.

كرر هذه العملية على الأقل 3-4 مرات في اليوم.

5- الشمر يعالج الغازات عند الأطفال الصغار والرضع أيضا

الشمر هو واحد من البذور الأكثر إفادة التي تساعد في التخفيف من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل ألم الغاز عند الأطفال الصغار. حتى أنه يحتوي على خصائص طارد للريح ومضاد للتشنج التي تساعد في الافراج عن الغاز المحاصرومساعدة فى الشعوربارتياح كبير من الألم. كما يمنع تشكيل الغاز في البطن. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:

تأخذ فقط 4 أكواب من الماء في وعاء وإضافة 1½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الوعاء. يغلي لمدة 10 دقائق. بمجرد أن يبرد قم بإعطائه لطفلك في جرعات صغيرة. على الأقل 2-3 مرات في اليوم.

ويمكن للأمهات المرضعات أيضا شرب هذا الشراب

إعطاء ½ ملعقة صغيرة من بذور الشمر المحمص لطفلك، إذا كان يمكنه مضغ هذه البذور. القيام بذلك عدة مرات في يوم واحد لتوفير الإغاثة من ألم الغاز عند الأطفال الصغار.

6- البابونج مناسب من لعمر الرضع الصغار في الأشهر الأولى لعلاج غازات الرضع بشكل رائع

البابونج هو واحد من العلاجات المنزلية الأكثر فعالية للألم الغاز عند الأطفال الصغار. يمكن أن يتغلب على أمراض المعدة الشائعة بسهولة.حيث أنه يحتوي على أنواع مختلفة من المواد الكيميائية والمكونات التى تساعد في الحد من الغازات المعوية وآلام المعدة. توفر هذه العشبة أيضا تأثير مهدئ في الجهاز الهضمي، وهذا بدوره يساعد في تحسين عملية الهضم.و تساعد هذه الزهور أيضا في منع تشكيل الغاز في المعدة. لإعداد هذا العلاج، اتبع الخطوات التالية:-

تأخذ كوب من الماء الساخن ويضاف ½ ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة.

قم بتغطية الكوب بغطاء لمدة 10 دقائق.

قم بتصفيته وإضافة العسل الخام إليه.

يسمح لهذا الشراب أن يبرد إلى درجة حرارة الغرفة.(ليس من الضرورى شربه ساخن).

إعطاء الطفل ملعقة شاي من شراب البابونج على الأقل 2-3 مرات في اليوم.

7- بذور الكمون للألم الغاز عند الأطفال الصغار ” الرضع بعد أستشارة الطبيب”

ويستخدم هذا العلاج من الايورفيدا(الطب الهندى القديم) لمنع تشكيل الغاز وكما يوفر سهولة في عملية الهضم.

اتخاذ ½ ملعقة صغيرة من بذور الكمون وإضافتها في الماء. حتى تغلي لمدة 5 دقائق

يسمح لهذا الشراب ليبرد تماما.

تعطي 1 ملعقة كبيرة من هذا الشراب عدة مرات في اليوم لطفلك.

8- المياه وسيلة سهلة وطبيعية لوقف آلام غازات الرضع والأطفال

طفلك يجب أن يشرب كمية مناسبة من الماء. يجب إبقائه رطب في جميع الأوقات. يساعد الماء في إتمام وظائف الجسم بشكل صحيح. حتى أنه يطرد الغازات ويمنع حدوث الإمساك.

9-الأطعمة الغنية بالألياف

جعل طفلك أن يتناول الأطعمة الغنية بالألياف. وهي تساعد في طرد السموم الضارة وتساعد في تحريك الطعام أسرع في الأمعاء. حتى أنها توفر سهولة في الجهاز الهضمي في حين أنها تساعد فى منع الإمساك وألم الغاز .