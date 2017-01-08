الإكثار من مشروبات الطاقة يؤدي إلى مشاكل في الكبد

أصيب رجل يبلغ من العمر٥٠ عامًا بحالة تسمى “التهاب الكبد الحاد” بعد استهلاك مشروبات الطاقة بشكل منتظم لثلاثة أسابيع!

صرح الرجل الخمسيني في غرفة الطوارئ أنه كان يشعر بالمرض من أسبوعين حيث كان يشعر ببعض الأعراض منها ألم البطن ونقص الشهية والغثيان والقيء، حيث كان يعتقد أنها مجرد إنفلونزا لكنه شعر بالخوف عندما بدأ يتغير لون البول إلى اللون الداكن ويصفر جلده .

وفقًا للتقرير فإن التهاب الكبد الحاد أو التهاب الكبد قد يكون بسبب استهلاك مجموعة واسعة من الأدوية والمكملات الغذائية بما في ذلك الفيتامينات وفي بعض الحالات قد يؤدي إلى فشل الكبد الحاد والذي قد يكون مميتًا! وعلم الأطباء أن هذا الرجل لم يأكل أي أدوية أو يستخدم المخدرات إلا أنه كان يشرب من أربع إلى خمس علب من مشروبات الطاقة يوميًا طيلة الثلاث أسابيع الماضية .

أجرى الأطباء عدة اختبارات على المريض بما في ذلك اختبارات للدم وإجراء فحص لعينة من الكبد فوجدوا أنه يعاني من التهاب حاد في الكبد وأوضحت التقارير أن مشروبات الطاقة هي المسبب الوحيد وتحديداً إحدى مكوناتها وهو فيتامين B3 فمشروبات الطاقة التي شربها الرجل تحتوي على ٤٠ مليغرام من فيتامين B3 وذلك ضعف الكمية التي يحتاجها الإنسان كل يوم (٢٠ مليغرام) ، ونظرًا لأنه يشرب من ٤ إلى ٥ علب من هذة المشروبات يوميًا كان مجموع المدخول اليومي من فيتامين B3 بين ١٦٠ إلى ٢٠٠ مليغرام.

وأوضحت البحوث السابقة أن تناول أكثر من ٥٠٠ مليغرام من فيتامين B3 في يوم واحد يمكن أن تكون له آثار سميّة على الكبد، ووفقًا لهذة الدراسة توصل الأطباء إلى أن حالة الرجل قد تكون بسبب تأثير تراكمي، لأنه يشرب أقل من هذه الكمية .