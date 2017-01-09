فيديو مختصر لحياة الياس ورديني !!!

نشرت شقيقة الشاب الياس ورديني الذي رحل ضحية للهجوم الارهابي على الملهى الليلي في اسطنبول بتركيا، فيديو جديد يختصر لحظات من حياته

في تحية لروحه.

وأرفقت الفيديو بتعليق: “وداعا… يا بطل الشهامة. حرقت قلوبنا… الله يرحم. ترابك”.