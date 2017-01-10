إحذر أضرار النوم في الدفاية

مع بداية الطقس البارد تصبح الدفاية هي الخيار الأول للعديد من الأفراد في المنزل ولكن الدفاية في فصل الشتاء سلاح ذو حدين بالرغم من أنها مناسبة لتجنب درجة الحرارة المنخفضة، إلا أنها تشكل عامل خطر علي صحتك أثناء النوم في الدفاية . يجب أن تقوم بفحص معايير السلامة الخاصة بالدفاية . وتوصي التقارير بوضع الدفاية علي مسافة لا تقل عن 3 أقدام بيعيداً عن أي مواد قابلة للإشتعال مثل الستائر أو الفراش المائلات .

تشكل الدفاية خطر كبير علي روحك وممتلكاتك لأنه يمكن أن يؤدي إلي خطر حدوث صدمة كهربائية أو حريق للمنتجات، خصوصاً إذا تم إستخدامها بطريقة خاطئة . وعند النوم في الدفاية يؤثر مع الوقت علي صحتك ويؤدي إلي العديد من المشاكل الصحية ومنها ما يلي إقرأ عن أفضل أنواع الدفيات

أضرار النوم في الدفاية :

تعرضك لخطر التسمم :

تزيد الدفايات من فرصة الإصابة بالتسمم بأول أكسيد الكربون . وهو غاز عديم اللون والرائحة يصدر من المدافئ حرق الوقود، إذا لم يتم إستنفاذ هذه الغازات في الهواء الطلق فإنها يمكن أن تسبب مجموعة من المشاكل الصحية، تؤدي في النهاية إلي الموت .

تؤدي الدفاية إلي جفاف الهواء ومخاطره الصحية عليك :

من الأثار الجانبية للدفاية أنها تسبب العديد من الأمراض لأن الدفاية تعمل علي تدفئة الهواء داخل المنزل، وهذا يؤدي إلي خفض محتوي الرطوبة في الهواء مما يجعله جاف . تنفس الهواء الجاف يؤدي إلي إضطرابات الجهاز التنفسي مثل الربو وإلتهاب الشعب الهوائية وإلتهاب الشعب الهوائية ونزيف الأنف أيضاً يحدث بسبب الأغشية الجافة .

وعند التعرض للهواء الجاف، تؤدي إلي دخول الغبار للأغشية المخاطية الرطبة وغالباً ما ينتج عنها الإصابة بالعدوي والإلتهاب ويجعلك عرضة للإصابة بالأمراض المعدية والغشاء المخاطي .

كما أن عدم وجود رطوبة في الهواء يؤدي إلي ضرر البشرة والإصابة بأشهر مشاكل الشتاء شيوعاً وهي جفاف الجلد . وأثبتت الأبحاث عدم وجود رطوبة في الهواء يؤدي إلي تبخر الدموع من العين مما يجعل من الصعب الحفاظ علي توازن رطوبة العين .

الإصابة بالصدمة الكهربائية :

جميع الأجهزة الكهربائية بما فيها الدفاية يمكن أن تجعلك عرضة للإصابة بالصدمة الكهربائية وذلك يحدث بسبب خلل الأسلاك والإستخدام الغير صحيح أو عيوب التصنيع

الإصابة بالحروق :

قبل النوم يجب التأكد من عدم وجود مواد قابلة للإشتعال بالقرب من المدفأة مثل الستائر أو الملابس أو غيرها من المواد القابلة للإشتعال فوق الدفاية لأنها يمكن أن تؤدي إلي الحرائق .

ضعف الجهاز المناعي :

عند النوم في الدفاية الغاز تؤدي إلي خطر علي صحتك سواء بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعوا بصحة جيدة، أو الذين لا يتمتعوا بصحة جيدة . لأنها تؤدي إلي ضعف الجهاز المناعي والإصابة بالربو، الحساسية، كما أن التعرض المستمر لمستوي منخفض من الغاز يؤدي إلي التعصب ورد الفعل السلبي .

نصائح لقضاء شتاء أمن :