١٠ طرق تساعد في علاج ضغط الدم المنخفض

لكل من يبحث عن أسلم وأصح الطرق المساعدة في علاج ضغط الدم المنخفض. فالحقيقة إنه لا تتم مناقشة ضغط الدم المنخفض بشكل كبير مثلما يحدث لضغط الدم المرتفع ويعرف ضغط الدم المنخفض بأنه حالة طبية تسبب أعراض غير مريحة وفي الحالات القصوى تكون لها عواقب مهددة للحياة .

ويحدث انخفاض ضغط الدم نتيجة الراحة لفترات طويلة في الفراش أو بسبب الجفاف أو التوتر العصبي والقلق أو الحمل أو كأثر جانبي لأدوية معينة .

إذا كيف تكتشف عما إذا كنت مصاباً بانخفاض ضغط الدم أم لا ؟

تكون مصاباً بضغط الدم المنخفض إذا كانت مستويات ضغط دمك أقل من 90\ 60 مم زئبق وبالإضافة إلى ذلك فهناك أعراض شائعة لانخفاض ضغط الدم لابد أن تنتبه لها مثل الدوار والدوخة والإغماء وفقر التركيز والغثيان والتعب والكسل وضربات القلب السريعة وصعوبة التنفس البطيء .

قد تتطلب حالات ضغط الدم المنخفض تدخلاً طبياً ألا أن هناك علاجات منزلية سريعة لانخفاض ضغط الدم يمكن أن تجربها بنفسك وها هي عشرة طرق

علاج ضغط الدم المنخفض :

1-تناول كميات مناسبة من الملح

أجسامنا تحتاج يومياً لاستقبال كمية مناسبة من الملح لكي تقوم بمهامها بشكل صحيح وتوازن السوائل وتقي الجسم من انخفاض ضغط الدم، ووفقاً للقسم الصحي للولايات المتحدة فإن متوسط ما يجب أن يستهلكه الفرد يومياً من الملح هو بمقدار ملعقة شاي أو حوالي 2300 مللي جرام من الصوديوم، أما إذا كنت تمارس التمارين الرياضية بانتظام أو كنت تختبر أعراض انخفاض ضغط الدم فيجب أن تزيد المقدار المتناول من الملح وهذا بالطبع تحت إشراف الطبيب المعالج .

ومن العلاجات الإضافية لانخفاض ضغط الدم المشروبات الرياضية أو مساحيق الترطيب الطبية مثل دواء النقط الذي يحتوي على الملح والبوتاسيوم

2-تناول وجبات أصغر بشكل منتظم

بعض الأشخاص الذين يتناولون وجبات كثيرة الكربوهيدرات قد يتعرضون لانخفاض مفاجئ في ضغط الدم بعد انتهائهم مباشرة من تناول الطعام والذي يعرف بانخفاض ضغط الدم ما بعد الأكل وهو نوع من أنواع ضغط الدم المنخفض الانتصابي

وهناك علاج وحيد لهذا النوع وهو تناول وجبات اصغر واقل في عدد الكربوهيدرات خلال اليوم بالإضافة إلى تسالي خفيفة صحية بين الوجبات

3-تغيير الأوضاع ببطء

كيف تكتشف عما إذا كنت تعاني من ضغط الدم المنخفض أم لا ؟ للمبتدئين إذا كنت تشعر بأعراض مثل الدوخة والرؤية غير الواضحة والدوار بعد الجلوس أو القيام إذا فانخفاض ضغط الدم الانتصابي هو المسئول

وهناك طريقة واحدة لمحاربة تلك الأعراض وهي تغيير الأوضاع ببطء، فبعد الاستيقاظ من النوم لا تقم بالانتقال لوضع الوقوف المستقيم مباشرة ولكن بدلاً من ذلك تحرك ببطء لتضع نفسك في وضع الجلوس محافظا على ساقيك كما هي ممددة على الفراش واستقر على هذا الوضع لزمن لا يقل عن 60 ثانية لكي تسمح لجسمك بالتكيف وبعد ذلك أبقى جالساً ولكن قم بتدلية قدميك ببطء خارج الفراش واستقر على هذا الوضع لدقيقة أو اثنتين قبل أن تقف مستقيماً .

من الجدير بالذكر أن الدوخة قد تكون أحد أعراض الانيميا وليست ناتجة عن ضغط الدم المنخفض

4-راعي وجود وسائد إضافية في فراشك

هل تعلم أن وجود وسائد زائدة تحت رأسك عند النوم هي حيلة أخرى عظيمة لمحاربة انخفاض ضغط الدم ؟ حيث أن النوم في وضع يكون فيه الرأس في مستوى مرتفع عن مستوى القلب يساعد على محاربة تأثير الجاذبية

5-راعي اقتناء الجوارب الضاغطة

إضافة جوارب ضاغطة إلى دولاب ملابسك هو علاج منزلي سريع لانخفاض ضغط الدم

ربما تكون هذه الجوارب ليست ضرورية للموضة ولكنها تقلل أعراض انخفاض ضغط الدم بصورة رائعة عن طريق إضافة ضغط على الأرجل وهذا الضغط يساعد بالمقابل في زيادة حركة الدم خلال الجسم بالكامل , كما ان الجوارب الضاغطة تعرف أيضاً كعلاج للوقاية من جلطات الساق

6-أضف القهوة إلى حميتك الغذائية

صدق أو لا تصدق ولكن شرب كوب من القهوة أو الكولا أو الشاي المحتوي على الكافيين هو علاج سريع التأثير لانخفاض ضغط الدم فهو يساعد على حركة الدورة الدموية وشرب الكافيين بجانب الوجبات يساعد على محاربة ضغط الدم المنخفض الانتصابي

7-شرب سوائل أكثر

بما أن الجفاف هو المسئول الأول عن كثير من أحداث ضغط الدم المنخفض لذلك فإن تناول سوائل أكثر هو علاج حاسم للوقاية من انخفاض ضغط الدم فزيادة المقدار المتناول من الماء بالإضافة إلى المشروبات المتحللة كهربياً مثل ماء جوز الهند قد يساعد في الوقاية من الأعراض كما أنه علاج سريع لانخفاض ضغط الدم والذي تستطيع أن تجربه في المنزل

8-جرب أسلوب القص والضغط

إذا وجدت نفسك على شفا التعرض إلى انخفاض ضغط الدم فحاول أن تجرب تقنية القص والضغط حيث تقوم بجعل فخديك متقاطعان مثل المقص كما في عروض الأزياء ثم قم بالضغط بأقصى ما تستطيع من شدة

وإذا كان هذا قابلاً للتطبيق فقد تحاول أيضاً أن تجرب الاستلقاء مسطحاً سانداً كاحليك على أي شئ يستطيع رفعهما لمستوى أعلى من مستوى قلبك , وكلتاهما طريقتان سهلتا التطبيق والتنفيذ بسرعة في المنزل

9-تجنب مواقف معينة

هل تعلم أن المخاوف والإحباطات أو أي مواقف غير سارة من الممكن أن تسبب انخفاضاً مؤقتاً في ضغط الدم يسمى انخفاض ضغط الدم العصبي ؟ لذا أخراج نفسك من الموقف والقيام بتغييرات في نمط الحياة من الممكن أن يساعد

10-جرب جذور عرق السوس

جذور عرق السوس هي علاج عشبي من الممكن اعتباره وسيلة لعلاج انخفاض ضغط الدم هذا العشب يعمل على تدعيم وظيفة الغدة الكظرية وتنظيم ضغط الدم وتستطيع أن تجد جذور عرق السوس في شكل كبسولات و أقراص و مساحيق وحتى في شكل شاي ولكن إذا كنت تتناول أدوية تساعد على زيادة سيولة الدم أو أدوية تحتوي على البوتاسيوم أو أي أدوية طبية لضغط الدم إذا فيجب أن تستشير طبيبك المعالج أولاً.