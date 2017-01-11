4 طرق غريبة لخسارة الوزن من دون حمية غذائية

تمكّن الباحثون خلال الأعوام القليلة الماضية من اكتشاف مجموعة وسائل تساعد على قمع المبالغة في الأكل، والتخلص من الأغذية المتعددة الألوان، والنكهات، والعبوات. إطّلعوا على الإستراتيجيات العلمية التالية، وابدأوا رحلة خسارة الوزن من دون الخضوع لحمية غذائية:

وضع مرآة في غرفة الطعام: أظهرت الدراسات أنّ الأشخاص الذين يستهلكون الطعام أمام المرآة يستمتعون أقلّ بوجباتهم السريعة، وبالتالي يحصلون على كمية أقلّ منها. أمّا نظراؤهم الذين يستهلكون أطباقاً صحّية، فقد تحسّنت مشاعرهم تجاه أنفسهم واستمتعوا أكثر بالخضار.

الحفاظ على نظافة المطبخ: المنزل الأنيق يُهدّئ التوتر، والمطبخ النظيف يساعد على خفض السعرات الحرارية. وفق دراسة نُشرت في “Environment and Behavior”، الأشخاص الذين أمضوا 10 دقائق فقط في مطبخ غير منظّم ومزدحم بالأغراض كانوا أكثر ميلاً إلى تناول سناكات غير صحّية كالكوكيز، مقارنةً بنظرائهم الذين تواجدوا في مطبخ منظّم والذين فضّلوا لقمشة الجزر وتوابعه.

الدفع النقدي: وجد الباحثون أنّ الحاجة إلى انتشال النقود لشراء السكاكر أو كيس تشيبس قد يدفعكم إلى التريّث كفاية لإعادة النظر في مشترياتكم. الألم الناتج عن صرف النقود يضع حدّاً لمشتريات كثيرة متهوّرة.

الأضواء الخافتة: وفق بحث نُشر في “Psychological Reports”، تساهم الإنارة الخفيفة في القضاء على التوتر، وجعل المحادثات مُثيرة للإهتمام، وتحسين المزاج، وخفض كمية الأكل.