أفضل ١٠ فاكهة لكل من يعاني من مرض السكر

إن كنت تعاني من مرض السكر فنريد اليوم إن نطلعك على بعض المعلومات الهامه لصحتك وخاصة أهم الفواكهة لصحتك فوفقا لجمعية السكري الأميركية، فإن 25.8 مليون أميركي يعانون من مرض السكري وبحلول عام 2020 فإن نصف الأميركيين سيعانون من هذا المرض .

يسبب مرض السكري ارتفاع في نسبة السكر في الدم (الجلوكوز) بسبب قلة إنتاج مادة الأنسولين، ويصنف على انه من النوع الاول ، وعندما يفشل الجسم على إنتاج الأنسولين، فإنه يصنف من النوع الثاني والذي يكون الجسم فيه غير قادر على استخدام الانسولين بشكل صحيح .

من الضروري السيطرة على مرض السكري لأنه يمكن أن يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الصحية الاخرى بما في ذلك الفشل الكلوي وتلف الأعصاب والعمى والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، وضعف الدورة الدموية، وفقدان السمع وغيرها الكثير من المشاكل .

اتباع أسلوب حياة صحي يتضمن اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة، والنوم السليم، وتقليل الضغط اليومي يلعب دورا كبيرا في السيطرة على مستويات السكر في الدم، وينبغي أن يشمل النظام الغذائي أطعمة منخفضة السكر وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية، ومنخفضة في الدهون، ومعتدلة في السعرات الحرارية .

كما أن الثمار الحلوة مهمة، والناس غالبا ما يعتقدون أن الشخص المصاب بالسكري يجب أن يتجنب تناول الطعام السكري تماما، ولكن هناك العديد من الفواكه الفعالة بشكل خاص في التحكم في نسبة السكر في الدم، حيث انها غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة والمغذيات النباتية ويمكن إضافتها إلى أي نظام غذائي صحي .

علاوة على ذلك يحتاج مرضى السكري الى مراقبة نسبة السكر في الدم ونسبة السكر في الدم، لأنها توفر معلومات عن تأثير الأطعمة المختلفة على نسبة السكر في الدم ومستويات الانسولين .

يعتقد أن الأطعمة المنخفضة في نسبة السكر لها تأثير مفيد في التحكم في مستوى السكر في الدم كما أنها لا تؤثر بشكل كبير على رفع مستويات السكر في الدم، وعادة ما يتم تصنيف الأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم 55 أو أقل أطعمة منخفضة السكريات، والأطعمة التي ترفع نسبة السكر في الدم 70 فما فوق تعتبر أطعمة عالية السكريات .

فيما يلي أهم 10 فواكه لكل من يعاني من مرض السكر :

1. التفاح :

التفاح من الفواكه التي توفر حماية ضد مرض السكري، حيث ان التفاح يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C ومضادات الأكسدة، كما أنه يحتوي على البكتين الذي يساعد على إزالة السموم من الجسم وإزالة النفايات الضارة وكذلك يقلل من متطلبات الأنسولين لدى مرضى السكري بنسبة تصل إلى 35٪ . بالاضافة الى ذلك، التفاح يساعد على منع النوبات القلبية والحد من خطر الإصابة بالسرطان ومنع الإصابة بأمراض العيون . يرفع مؤشر نسبة السكر في الدم حوالي 30-50

اقترح حجم الحصة : تفاحة واحدة صغيرة متوسطة الحجم يوميا .

2. الكرز :

الكرز واحد من أنواع الفواكه التي ترفع نسبة السكر في الدم بنسبة قليلة، حيث ان الكرز يحتوي على مضادات للأكسدة، وبيتا كاروتين، وفيتامين C والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والألياف وحمض الفوليك . بالاضافة الى ذلك فإن الكرز يحتوي على الانثوسيانين المعروفة أنها تساعد في خفض نسبة السكر في الدم عن طريق زيادة إنتاج الأنسولين بنسبة تصل إلى 50 في المئة، كما أنه يساعد على محاربة أمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض المشتركة بين مرضى السكري.

اقترح حجم الحصة : يمكن أن يؤكل الكرز طازج أو معلب أو مجمد أو مجفف، وتناول نصف كوب من الكرز يوميا يعتبر خيار صحي .

3. الخوخ الأسود :

الخوخ الأسود والمعروف أيضا باسم جمبول أو جامون، يساعد كثيرا في السيطرة على نسبة السكر في الدم، حيث درس الباحثون في كلية الطب في الهند آثار الخوخ السوداء في علاج مرض السكري، حيث وجد الانثوسيانين وحمض اليلاغيتش والعفص يجعل هذه الفاكهة مفيدة للغاية بالنسبة لمرضى السكري . هذه الفاكهة تتحكم في تحويل الكربوهيدرات إلى سكر في الدم، ويمكن أيضا أن تسيطر على بعض المشاكل التي تصيب مرضى السكري مثل العطش وكثرة التبول، وجنبا إلى جنب مع هذه الفاكهة فإن أوراق وبذور شجرة الخوخ الأسود يمكن أن تستخدم للسيطرة على مستوى السكر في الدم.

حجم الحصة الموصى بها : يوصى بتناول نصف كوب من الخوخ الأسود يوميا، عندما تتوافر هذه الفاكهة في السوق، ويمكن ايضا استخدام مسحوق البذور المجففة وتناول ملعقة واحدة من هذا المسحوق مع الماء مرتين يوميا .

4. الجوافة :

الجوافة تحتوي على نسبة عالية من الليكوبين، وعلى كمية عالية من الألياف الغذائية وكمية لا بأس بها من فيتامين C والبوتاسيوم، وكل هذه العناصر الغذائية تساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم . أولئك الذين لديهم خطر الإصابة بمرض السكري يمكنهم أن يمنعوا ذلك عن طريق شرب شاي أوراق الجوافة، حيث يتم تجفيف أوراق الجوافة وسحقها وغلي ملعقة كبيرة من أوراق الجوافة في الماء الساخن، وتركه لمدة خمس دقائق، ثم يصفى ، ويشرب هذا الشاي مرة واحدة يوميا .

اقترح حجم الحصة : أكل ثمرة جوافة واحدة مقطعة الى شرائح بدون قشر يوميا، و بدلا من ذلك يمكن شرب كوب صغير من عصير الجوافة .

5. الجريب فروت :

الجريب فروت هي واحدة من السوبرفوودس الموصى بها من الجمعية الأمريكية لمرض السكري، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وفيتامين C، ويرفع نسبة السكر في الدم بنسبة منخفضة حوالي 25 . بالاضافة الى ذلك الجريب فروت يحتوي على الفلافونويد المعروفة باسم النارينجين، والتي تزيد من حساسية الجسم للأنسولين وتساعد أيضا في الحفاظ على وزن صحي، وهو عامل مهم في الوقاية والسيطرة على مرض السكري.

اقترح حجم الحصة : نصف ثمرة جريب فروت كبيرة (حوالي ثلاثة أرباع كوب) يوميا وسوف تساعد على إدارة مستوى السكر في دمك، وتناول الفاكهة بدلا من شرب العصير يوفر أكبر قدر من الفائدة المرتبطة بمرض السكري .

6. الأفوكادو :

الأفوكادو يحتوي على ألياف عالية ومحتوى من الدهون الغير مشبعة الاحادية الصحية مما يساعد على تثبيت نسبة السكر في الدم، ووفقا لأكاديمية التغذية وعلم التغذية فإن الدهون الغير مشبعة الاحادية تحسن صحة القلب، حيث أن مرضى السكري معرضون لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. بالاضافة الى ذلك فإن الأفوكادو يحتوي على كمية جيدة من البوتاسيوم وهو معدن يساعد على منع الاعتلال العصبي السكري .

اقترح حجم الحصة : تناول ثمرة أفوكادو متوسطة الحجم يوميا يعتبر امر مفيدة جدا لمرضى السكر، ويمكن اضافة الأفوكادو في السلطات أو السندويشات مع قليل من عصير الليمون والثوم وزيت الزيتون .

7. الفراولة :

الفراولة غنية بالمواد المضادة للأكسدة والفيتامينات والألياف التي يمكن أن تساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم، وفي الواقع فإن المواد المضادة للأكسدة في الفراولة تساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول السيئ LDL، والحفاظ على الكوليسترول الجيد HDL، وخفض ضغط الدم . بالاضافة الى ذلك فإن الفراولة منخفضة في الكربوهيدرات وتزيد مؤشر نسبة السكر في الدم 40، وعند أكل الفراولة فإنها تساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول، والحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابت وزيادة مستوى الطاقة الخاصة بك .

اقترح حجم الحصة : ثلاثة أرباع كوب من الفراولة يوميا . يمكن أيضا إضافة الفراولة الطازجة إلى حبوب القمح في الصباح أو السلطة أو تناولها كوجبة خفيفة صحية واستخدامها في الحلويات .

8. البرتقال :

البرتقال هي واحدة من أصح الفواكه التي يمكن إدراجها في النظام الغذائي العادي لمرض السكري، حيث ان البرتقال ليس مرتفع جدا في السكر الطبيعي ويحتوي على كميات عالية من الألياف، وفيتامين C والمعادن الأخرى مثل الثيامين الذي يساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم. بالاضافة الى ذلك فإن البرتقال يصنف أنه منخفض في نسبة السكر بالنسبة للمواد الغذائية الأخرى حيث أنه يساعد على إطلاق سراح الجلوكوز ببطء في الدم، كما أن البرتقال يساعد على خفض الوزن، حيث ان السمنة تعتبر واحدة من عوامل الخطر لمرض السكري .

مؤشر نسبة السكر في الدم يتراوح بين 31-51

اقترح حجم الحصة : برتقالة واحدة صغيرة يوميا يمكن أن تساعد في الحفاظ على نسبة السكر في الدم، وشرب عصير البرتقال لا يقدم نفس الفائدة لانه يفتقر إلى الألياف التي تشعر بالشبع .

9. الكمثرى :

الكمثرى غنية بالفيتامينات A، B1، B2، C و E وكذلك الألياف التي تساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم، وخفض الكولسترول، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، بالاضافة الى ذلك فإن الكمثرى منخفضة في الكربوهيدرات والسعرات الحرارية . الكمثرى مفيدة بشكل خاص للأشخاص الذين لديهم داء السكري من النوع 2 لأنها تساعد على تحسين حساسية الانسولين .

اقترح حجم الحصة : يمكن لمرضى السكري تناول كمثرى صغيرة أو متوسطة الحجم.

10. الكيوي :

تم العثور على علاقة إيجابية بين تناول الكيوي وخفض مستويات السكر في الدم، حيث أن الكيوي يحتوي على فيتامين C، E و A، والفلافونيدات والبوتاسيوم وكميات عالية من البيتا كاروتين التي توفر الحماية من الجذور الحرة، وتحسن الصحة العامة . بالاضافة الى ذلك فإن الكيوي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومنخفض في الكربوهيدرات مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم وخفض نسبة الكوليسترول .

اقترح حجم الحصة : تناول ثمرة كيوي واحدة يوميا يساعد في السيطرة على مستويات السكر في الدم وتوفير بديل صحي للوجبات الخفيفة الغنية بالدهون و السكر. أكل هذه الثمار في الاعتدال يساعد على التحكم في مستوى السكر في الدم .