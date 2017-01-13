حقائق غريبة عن العين: ١٠ حقائق مدهشة

تعتبر العيون من أهم وأعظم نعم الخالق عز وجل علينا وهي عنوان التواصل بيننا وبين الحياة، ولكن هل فكرت يوما في معرفة معلومات أكثر عن عينيك وعن الميزات والحقائق الغريبة عن عينيك ؟ فإن لم تكن تعرف معلومات كافية عن عينيك فنحن نقدم إليك من خلال هذه المقالة مجموعة حقائق غريبة عن عين الإنسان

1- تستطيع عين الإنسان أن تفرق وتميز بين 10 مليون لونا مختلفا.

2- بعض النساء لديهن طفرة وراثية في جين الرؤية تجعلهن يرون ملايين من الألوان الإضافية.

3- إذا كانت عين الإنسان كاميرا رقمية لكانت 576 ميجابيكسل

4- لازالت عيون العالم الفيزيائي أينشتاين محفوظة في صندوق في مدينة نيويورك

5- إننا نقضي 10 بالمائة من الوقت الذي نكون مستيقظين فيه بعيون مغلقة لأننا نرمش بها طوال الوقت حيث ترمش العين حوالي 12 مرة بالدقيقة.

6- نجح الباحثين في استخدام لعبة تتريس في علاج العيون الكسولة لدى البالغين.

7- جميع الأشخاص ذات العيون الزرقاء البعض يرجع أصل لون عيونهم إلى رجل كان يعيش بالقرب من البحر الأسود منذ 10000 عام.

8- الخلايا في عين الإنسان تأخذ شكلين أحدهما على شكل قضيب والاخرى مخروطية الشكل، الخلايا التي على شكل قضيب تمكنك من رؤية الأشياء والخلايا مخروطية الشكل تمكنك من رؤية الألوان

9- العضلات المتحكمة في العينين هي الأكثر نشاطا في عضلات الجسم، وتشكل العين واحد بوصة ويصل وزنها إلى ربع أونصة.

10- الأطفال حديثي الولادة لا يكون لهم دموع فعلى الرغم من ارتفاع أصواتهم بالبكاء إلا أن الدموع لا تبدأ في التدفق إلى بعد مرور من 3- 4 أسابيع من الولادة.

وكانت هذه بعض الحقائق الغريبة عن عين الإنسان والتي يجهلها الكثيرين منا .. نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقراءة الموضوع