لا تفوّتي الاحتفال بيوم الحبّ مع زوجك ,وهذه هي الأسباب!!

لعلك واحدة من الزوجات غير المهتمّات بيوم الحب، وترينه يوماً للتسويق التجاري ووسيلة لهدر المال، وعذراً مزيّفاً للتعبير عن الحب، ما يدفعك إلى تجاهله سنة بعد أخرى.

لعل أسباب كرهك ليوم الحب كثيرة، ربما لست معدّة جيدة لبرامج الاحتفال وهذا الأمر يخيفك، أو لعلك لا تحبين إنفاق الكثير من المال في 14 من فبراير وتفضّلين الاحتفال بيوم خارج الموسم. في جميع الأحوال، يجب أن تعرفي أن يوم الحب مهم جداً بالنسبة لك كامرأة متزوجة. ولكن لماذا؟

يوم الحب يعيد إشعال الرومانسية في العلاقة الزوجية

في هذا اليوم يمكنك أن تكوني كثيرة الرومانسية، وأن تستعيدي الايام التي كنتما في أعلى درجات الحب فيها. لعلك فقدت مهاراتك الرومانسية، والآن حانت الفرصة لتستعيديها قليلاً. إذاً، حانت فرصتك لتخطّطي لليلة غير مسبوقة لك ولزوجك. لا تفوّتي المناسبة وما تمنحك إيّاه من فرص للقبل والأحضان والوقت الجميل في هذا اليوم.

الإصرار على الاحتفال بالفالنتاين بنوايا الحب يغذي علاقتك الزوجية

إن النوايا التي تحملينها تجاه علاقتك الزوجية قادرة على إضعاف علاقتك أو تقويتها. من هنا، إن كنت تشعرين بأن علاقتك الزوجية بدأت تنحرف باتجاه الملل والروتين، يمكنك أن تستفيدي من يوم الحب لإعادة الأمور إلى نصابها. ولكن بذل الجهود في سبيل الاحتفال بيوم الحب لا يعني أن تشتري هدايا باهظة الثمن أو أن تتناولي العشاء في أفخم المطاعم، إذ يمكنك ببساطة أن تضعي عاداتك الخاصة كعشاء رومانسي في المنزل أو شراء هدية ذات معنى ككتاب أو قميص متميز. وإن كنت ترغبين في أمر مميز جداً، يمكنك أن تحجزي رحلة تهربين فيها أنت وزوجك وحدكما بعيداً عن الجميع.

يوم الحب يمنحك الفرصة لتعبّري عن حبّك بطريقة متميزة

في يوم الحب، تكون الفرصة أكثر تكريساً ومعنى… لهذا السبب، يجب ألا تضيّعي فرصتك بالتعبير عن حبّك لزوجك في هذا اليوم المتميز لأسباب سخيفة، بل يجب أن تعبّري عن عواطفك بكل قواك. خططي لأفكار خاصة بكما تشعر زوجك بحبكما الخاص من إمضاء الوقت وحدكما إلى ليلة من الحميمية الاستثنائية. واحذري، إذ يمكن لتفويتك لهذا اليوم أن يشعر زوجك بأنك نسيتِه في هذه المناسبة المتميزة حتى لو لم يعبّر لك.

(نواعم)