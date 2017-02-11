لماذا لا يعاني النجوم من حبّ الشباب؟ اليكم السرّ!

على عكس ما قد تعتقدين، يعاني النجوم من مشكلات البشرة مثلك تماماً. وقد ظهر حبّ الشباب على وجوه الكثير منهم.

هذا ما تؤكده خبير جمال المشاهير، رينيه رولو التي عملت مع بعض هؤلاء.

وقالت إنّ بعض النجوم يلجؤون إلى استشارة طبيب الجلد ويحصلون على جرعة من الكورتيزون مقابل 100$ لكي تختفي العيوب في صباح اليوم التالي.

وذكرت أنّ بعضهم الآخر يستخدمون تقنية العصا التي تعمل على قتل بكتيريا البشرة ومنع ظهور البثور مجدداً. وذلك مقابل 20$ لكل 5 دقائق من العلاج.

وأشارت أيضاً إلى أن عدداً من النجوم يلجؤون إلى أدوية صيدلانية تحتوي على إيثيل اللاكتات، وهي مادة تقتل البكتيريا وتحدّ من الالتهابات.

وكشفت أنّ آخرين يضعون مكعبات الثلج على المناطق المصابة لأن هذا يحدّ من احمرارها.

كما نصحت بالاستفادة من منتجات تحتوي على حمض الغليكوليك الذي يساهم في إخفاء الندوب الناتجة عن حب الشباب.

(لها)