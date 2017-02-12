دراسة جينية «سعودية»: الكينوا حبوب المستقبل

بفضل أسرار جينية كشفتها دراسة جديدة، قد تعود الكينوا – نوع الحبوب «المقدّس» في حضارة الأنكا القديمة، الذي حدَّ المستعمرون الإسبان من استخدامه – لتصبح مصدرا للغذاء متنامي الأهمية في المستقبل.

وقال علماء بأنّهم توصلوا إلى الخريطة الجينية للكينوا وحددوا جينا يمكن تعديله ليتخلص من الطعم المر الطبيعي في تلك الحبوب بما يمهد الطريق لاستخدام تجاري على نطاق واسع.

وحبوب الكينوا قادرة على النمو جيدا في ظروف صعبة مثل التربة عالية الأملاح أو متواضعة النوعية وعلى ارتفاعات كبيرة وفي درجات حرارة منخفضة بما يعني أنها قد تزدهر في مواقع غير صالحة لزراعة أنواع أخرى من المحاصيل الغذائية مثل الأرز والقمح. لكن وجود كيماويات سامة ومرة المذاق تسمى «صابونين» في بذورها كان من أحد العراقيل أمام زراعتها بكثافة.

وقال عالم النباتات مارك تيستر من «جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية» في السعودية بأنّ الدراسة تحدّد جينا يوجه إنتاج الـ«صابونين» في الكينوا وهو ما قد يمكِّن من زراعة الكينوا دون «صابونين» بما يمنح بذورها مذاقا أفضل

وفي الوقت الراهن، يجب معالجة بذور الكينوا بالغسل والتجفيف بعد حصادها لإزالة الـ«صابونين».

وقال تيستر الذي قاد الدراسة التي نشرت في دورية «نايتشر»: «الكينوا حاليا ليست مستغلة كما ينبغي.. إنها تحتوي على قيمة غذائية مرتفعة بالكثير من المحتوى البروتيني الذي يوازن جيدا الأحماض الأمينية وهو أمر غير معتاد في الحبوب الأساسية. إنها خالية من الغلوتين وغنية بالفيتامينات والمعادن أيضا».

وأضاف بأن زيادة إنتاج الكينوا قد يحسن من الأمن الغذائي على الكوكب الآخذ سكانه في الزيادة، مشيرا إلى أن هناك احتمالات بوجود عيوب لتقليل الـ«صابونين» في الكينوا من بينها زيادة الاشتباه في إصابة البذور بأمراض فطرية أو زيادة معدلات اعتماد الطيور عليها كغذاء.

(رويترز)