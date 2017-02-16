ابراج اليوم الخميس 16-02-2017

برج الحمل

الأشخاص في محيط العمل يتعاملون بإيجابية خاصة معك؛ فانتفع من هذه الفترة لمواجهة المشاكل الصعبة مع فريقك وبالتالي الاقتراب أكثر من هدفك. سوف تساعد الديناميكية التي تنمو بين الفريق على الوقوف بصلابة أمام أصعب التحديات والوصول معًاً إلى النجاح. برج الحمل في الحب تشعر عائلتك وأصدقاؤك بانجذابهم إليك في الوقت الحالي، وسوف يمطرونك بالكثير من الاهتمام. لديك تأثير مهدئ على شريكك، ويعتبرك الآخرون كاتم أسرار ومتحدث واضح. حان الوقت لإحياء صداقات قديمة ونسيان أية خلافات بينكم حدثت في الماضي.

برج الثور

بسبب الظروف المتغيرة، يبدو أن هدفك خارج السيطرة من جديد. لا يجب أن ينتابك اليأس والإحباط؛ ابدأ بإعادة التفكير في الموقف بتمعن. قد يكون مجرد انطباع ويمكن جعل الخسارة في أضيق الحدود باتخاذ الإجراءات المناسبة. اذا لم يكن هذا هو الوضع، فتذكر إن مخطط الرحلة غايتك في حد ذاته. برج الثور في الحب تحوم حولك بوادر العاصفة، وستجد صعوبة في الوصول إلى حلول في أمورك الشخصية. احذر من إلقاء اللوم على شريكك أو على الأصدقاء حتى لا تثير عدائهم أكثر. حان الوقت لكي تنظر إلى نفسك في المرآة وأن تعاود التركيز والتفكير في أسلوبك تجاه الأشخاص المهمين في حياتك.

برج الجوزاء

أنت مفعم بالطاقة والتفاؤل، ولا عجب أن كل شيء تواجهه ينجح بسرعة وبكفاءة ويثمر نتيجة جيدة. إعجاب كل من حولك بك واضح ويعزز من ثقتك بذاتك. لكن احذر من التمادي في الأهداف نتيجة للغرور أو الكثير من التمحيص، لأن هذا الحظ الجيد الواضح سرعان ما سيتحول إلى سوء حظ. برج الجوزاء في الحب تسير حياتك حتى الآن بسهولة نسبيًا، وقد مرت التفاعلات الحديثة مع الأصدقاء والعائلة بسهولة على غير المعتاد. تتلقى من وقت إلى آخر معلومات إيجابية من الذين حولك، وأنت تعرف جيدًا كيف تستفيد من هذه المعلومات. كن ممتنًا لكل مساعدة تتلقاها وتأكد من رد الجميل عندما يحتاجك الآخرون.

برج السرطان

هناك ما يعوقك عن التقدم في اتجاه أهدافك، فلا تيأس أو تتوقع تلقي الكثير من المواساة من أي شخص. احشد قوتك واستمر في تتبع أحلامك – حتى وإن كان لابد من تغييرها بعض الشيء. لا تتصرف بتسرع وحافظ على طاقتك. انظر إلى هذه المشكلة كمهمة أخرى يجب إنجازها، وثق أنه لن يقف أمامك أي شيء. برج السرطان في الحب يتضمن مستقبلك القريب بعض اللف والدوران، وحتى إذا تعرضت إلى بعض الخلافات مع الآخرين، سوف تتيح لك هذه الخلافات في نهاية الأمر الفرصة لفهم من يهتم بأمرك أكثر. استغل أي فرصة للحوار مع الآخرين، فهذه المناقشات تكون جيدة النتائج في معظم الأحيان.

برج الأسد

يجب أن تكون أكثر حذرًا في العمل، فأنت سريع الغضب مع الزملاء. يجب أن يكون هدفك الجودة وليس الكمية! كن دبلوماسيًا فيما يتعلق بالخلافات. هذا ينطبق على الأمور الشخصية. أنت تعادي الآخرين بصورة متكررة. يجب أن تتواصل أكثر مع أحبائك حتى يفهموا كيف تسير الأمور معك. أنت تشعر بالإحباط الشديد بداخلك؛ حاول أن تجد بعض السلام. ما رأيك في رحلة قصيرة أو ممارسة بعض الرياضة من أجل التوازن؟. برج الأسد في الحب أنت سريع الغضب في الوقت الحالي على غير العادة، ويتغير مزاجك فجأة من لطيف إلى مخيف. يجب أن تكون أكثر تحفظًا وأن لا تتعامل مع كل شيء على إنه هجوم شخصي. ركز على الأشياء المهمة في حياتك، على سبيل المثال؛ ركز على التعايش السلمي مع عائلتك وأصدقائك. ذَكِّر شريكك بهدوء بمدى تقديرك له.

برج العذراء

لا شيء يسير حسب رغبتك في الوقت الحالي، ولكن إذا قمت بتغيير مدخلك، قد تنجز أهدافك بشكل أسرع، كما قد تساعد آراء الآخرين. سوف تواجه في حياتك الخاصة جميع أنواع المشكلات، ولكن يجب أن تكون وجهة نظرك واضحة في هذا الموقف. سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل. فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسيًا على نفسك. برج العذراء في الحب أصبح التعامل مع الآخرين في الآونة الأخيرة صعب للغاية. فأنت تشعر باستمرار بعدم فهم الآخرين لك، حتى أن أصغر الأمور قد تتسبب في الكثير من الجدل. قد تواجه شكل من أشكال الرفض اليوم وهذا سيجعلك تتراجع بعض الشيء. سوف ترى إنه من المفيد أحيانًا الصبر على المشكلات لأنها في بعض الأحيان قد تحل نفسها بنفسها.

برج الميزان

يأتي اليوم مصحوبًا ببعض المشكلات، فسوف تقابل مواقف لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال تغيير رؤيتك للأمور. افصل نفسك عن كل ما هو قديم ومعروف، وتطلع لكل ما هو جديد. توخ الحذر عند لوم الآخرين – فمن الممكن أن تكون قد ارتكبت أخطاءً أيضًا. إذا كنت متفتحًا تجاه الأشياء الجديدة، فسوف تتعلم المزيد عن نفسك. برج الميزان في الحب تفتقد حياتك الشخصية الكثير، وتواجه مشكلة مستمرة مع وجود إلهاء دائم حولك. قاوم الرغبة في الاختباء، وابذل كل جهدك للاحتفاظ بهدوئك. تذكر أن الآخرين ليسوا بالضرورة على حق، ولكن تذكر أيضًا أن هناك وجهات نظر أخرى. في بعض الأحيان، يكون حل المشكلة أقرب مما تتخيل.

برج العقرب

يبدو في الوقت الحالي أنك تواجه عددًا متزايدًا من التعقيدات غير المتوقعة. لا يقع اللوم على من هم حولك – في بعض الأحيان تكون أنت المخطئ. حاول أن تظل هادئًا وأن ترى العقبات الموجودة في طريقك كوسيلة لاكتشاف مداخل جديدة. اعد اكتشاف هدوئك وسوف تخرج من هذه المرحلة أقوى. برج العقرب في الحب تكتشف أن العلاقات الشخصية لا تسير دائمًا حسب الخطة؛ فهي تتغير باستمرار. إذا كانت حياتك غير مستقرة، ركز على الاحتفاظ بما تبقى من هدوئك. يجب أن تفعل ذلك لكي تتعامل مع الخلافات الحادة مع الشركاء بهدوء مع الأخذ في الاعتبار وجهة نظرهم.

برج القوس

اليوم، مهاراتك التنظيمية والاجتماعية قوية على غير العادة، فيجب أن تستغل ذلك للسيطرة على الأمور. سوف تنجح في العمل وخارجه، وحتى في حياتك الشخصية، سوف ينتج عن نظرتك الدافئة للأمور الكثير من الفوائد. سوف يقدرك الناس ويعاملونك بمودة. فكر في إعادة بعض من هذه الأمور. برج القوس في الحب اليوم أنت كتلة من الطاقة الإيجابية، وتستطيع التأثير على من حولك. ليس الهدف أن تخرج وتستمتع – وإن كنت لا تمانع في ذلك. سوف تستطيع بسهولة التأثير على من هم حولك لكي ينضموا لك، وحتى إن وجدت نفسك وحيدًا خلال ليلتك الكبيرة (الأمر بعيد، ولكنه ليس بمستحيل)، فسوف تتواصل مع آخرين بسرعة.

برج الجدي

استعد لكل ما هو غير متوقع، فالمفاجآت السارة في انتظارك. فوق ذلك، شريك حياتك يحتفظ بشيء خاص لك، ولكن لا تجعل توقعاتك ترتفع أكثر من اللازم، وكن شكورًا على كل ما تتلقاه. سوف يتفاعل الأصدقاء معك بإيجابية، وسوف يقدرك الشركاء المحتملين وسوف يتأثرون بالطريقة البراقة التي تتعامل بها. برج الجدي في الحب أنت ناصح منشود فيما يخص الحياة الشخصية للآخرين. من الطبيعي أنك تساند أصدقائك، ولكن يجب أن تفكر في ما إذا كان باستطاعة هؤلاء الأصدقاء رد الجميل. بالقطع، يجب أن تتجنب سياسية الطرف الواحد، فيجب ضمان الحد الأدنى من الأخذ والعطاء للحصول على صداقة متناغمة.

برج الدلو

أنت تشعر بالتجديد والحيوية، خاصة عندما تكتسب وتستشعر الإشارات الإيجابية من محيطك. عليك الآن البدء في مشروعات معتمدًا على خيالك وإبداعك الشخصي. بفضل ثقتك بالنفس الفطرية، فبإمكانك اليوم أكثر من ذي قبل أن تساعد الآخرين. يجب عدم التحلي بالغرور، بل يجب أن تكون محل عون ودعم ليربح الجميع. برج الدلو في الحب حاول أن تنسى الماضي وركز على الأشخاص الجدد الذين تقابلهم من خلال البيئة المحيطة بك، كما يجب التركيز على التخلص من جميع أساليب التصرف المتعبة والبالية. عامل المعارف الجديدة بلطف وبالاحترام الذي يستحقونه — هكذا يجب أن تعامل الجميع. أنت متشوق أكثر من ذي قبل لتحقيق أحلامك.

برج الحوت

أنت على وفاق وانسجام تام مع محيطك، سواء على المستوى الشخصي أو المهني. انتفع من هذا التناغم في تقوية علاقاتك والروابط القائمة بينك وبين الآخرين للتسلح في الأوقات العصيبة التي تكون فيها مجموعة الأبراج الكونية غير مبشرة والأحوال ليست لصالحك. برج الحوت في الحب تشير جميع العلامات في حياتك الشخصية إلى التفاعلات اللطيفة والمقبولة مع الآخرين. قم بزيادة معارفك، فسوف يكون لديهم وقت لك وسوف يعاملونك بالكثير من التفاهم إذا قمت بإدراجهم في أوقات فراغك. أو ربما يمكنك مهاتفة صديق قديم، فالوقت مناسب لاستعادة العلاقات القديمة.