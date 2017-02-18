7 إطلالات لكيت ميدلتون وحذاء واحد!

رغم حرص الأميرة كيت ميدلتون على تنوّع إطلالاتها في كل مناسبة تتواجد فيها، إلا أنها تحب فيما يبدو نوعا واحدا من الأحذية، وهو الحذاء الذي يقوم بتغطية أصابع قدميها، فترتديه في معظم مناسباتها.

هنا مجموعة من أحدث إطلالات كيت ميدلتون، وهي تنتعل نوع الحذاء نفسه ولكن بعدة ألوان مختلفة.

الشمواه الأسود

ارتدت في 7 شباط الجاري طقماً من توقيع أوسكار دي لارنتا، باللون الأرجواني مع جوارب سوداء، وانتعلت حذاء باللون الأسود من الشمواه.

الجلد الأسود

أما في 24 كانون الثاني الماضي، فارتدت طقماً كاملاً باللون الأخضر من HOBBS، وانتعلت الحذاء الأسود نفسه، ولكن هذه المرة كان مصنوعاً من جلد الغزال اللامع.

الرمادي

تألقت في 22 تشرين الثاني الماضي بفستان مطبوع من توقيع L.K، وانتعلت حذاء بالستايل ذاته باللون الرمادي.

الأرجواني

خطفت الأنظار في تشرين الثاني الماضي بفستان من الدانتيل، وانتعلت الحذاء نفسه ولكن باللون الأرجواني.

الأحمر

ارتدت في تشرين الاول الماضي فستاناً أبيض مطبوعا بالزهور الحمراء، وانتعلت الحذاء نفسه باللون الأحمر من الشمواه.

الأزرق

شوهدت في تشرين الاول الماضي بتايير باللونين الأزرق والوردي، وانتعلت أيضاً الحذاء ذاته باللون الأزرق.

البيج

و ارتدت أيضاً “تايير” بلون البيبي بلو الناعم، وانتعلت الحذاء ذاته ولكن هذه المرة باللون البيج.

(فوشيا)