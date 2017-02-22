ابراج اليوم الاربعاء 22-02-2017

برج الحمل
مهنياً: من كان يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.
عاطفياً: تفهّم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.
صحياً: اعط نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.
برج الثور
مهنياً: قد تضطر لإنفاق الكثير من المال خلال هذه الفترة وهو ما سيضعك تحت ضغط جديد عليك أن تتخطى هذه المرحلة بحكمة شديدة.
عاطفياً: عليك حفظ تفاصيل علاقتك بالشريك، وعدم البوح بها حتى لأكثر المقرّبين منك.
صحياً: عليك أن تتخلص تماما من الضغوط التي تحيطك وتتفرغ لتدليل نفسك والاهتمام بها وذلك من خلال وضع خطة تشمل كل اهتماماتك.
برج الجوزاء
مهنياً: حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء.
عاطفياً: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة، فأنت بذلك تزيد الطين بلة والمشاكل تعقيداً.
صحياً: يستقر معدّل الكوليسترول لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة.
برج السرطان
مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات.
عاطفياً: قد تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.
صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة.
برج الأسد
مهنياً: تبدو الأعمال جيدة وتسير على ما يرام، ولكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.
عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.
صحياً: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.
برج العذراء
مهنياً: لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم ، فلديك أيضاً مشكلة في التركيز على المهام اليومية ، على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك ، لا تخفض رأسك في يأس.
عاطفياً: إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على قلب الشريك ، إلا أنه يجب ألا تتوقع الكثير.
صحياً: كن حريصاً على شرب أكبر كمية كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك.
برج الميزان
مهنياً: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.
عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلك.
صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.
برج العقرب
مهنياً: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.
عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.
صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.
برج القوس
مهنياً: تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.
عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.
صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.
برج الجدي
مهنياً: تزال بعض الخلافات اليوم وتبرز إلى الواجهة مجدداً قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف.
عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصاً مختلفاً مميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به.
صحياً: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجعة.
برج الدلو
مهنياً: عليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة إليك لإنجازها في الوقت المحدد.
عاطفياً: تزعجك بعض تدخلات الآخرين في العلاقة بينك وبين الشريك وإملاء الأوامر عليكما.
صحياً: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة.
برج الحوت
مهنياً: تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.
عاطفياً: قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً.
صحياً: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتيينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي.