ابراج اليوم الاربعاء 22-02-2017

برج الحمل

مهنياً: من كان يتمتع بالوفاء والإخلاص مثلك يجب الا يستسلم للأمر الواقع، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.

عاطفياً: تفهّم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا انه تحمل الكثير بسببك.

صحياً: اعط نفسك عطلة تبتعد خلالها عن كل ما يشغل بالك والجأ إلى القيام بنشاط رياضي معتدل يساعدك على إبقاء توازنك الصحي والنفسي.

برج الثور

مهنياً: قد تضطر لإنفاق الكثير من المال خلال هذه الفترة وهو ما سيضعك تحت ضغط جديد عليك أن تتخطى هذه المرحلة بحكمة شديدة.

عاطفياً: عليك حفظ تفاصيل علاقتك بالشريك، وعدم البوح بها حتى لأكثر المقرّبين منك.

صحياً: عليك أن تتخلص تماما من الضغوط التي تحيطك وتتفرغ لتدليل نفسك والاهتمام بها وذلك من خلال وضع خطة تشمل كل اهتماماتك.

برج الجوزاء

مهنياً: حين يصبح وقتك ضيقاً عليك أن تتصرف بسرعة، ومع ذلك كن حذراً من ارتكاب الأخطاء أمام الزملاء وبعض الخبثاء.

عاطفياً: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة، فأنت بذلك تزيد الطين بلة والمشاكل تعقيداً.

صحياً: يستقر معدّل الكوليسترول لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة.

برج السرطان

مهنياً: يجعلك هذا اليوم تطلّ على تغييرات إيجابية وتحلم بالمستقبل، إلاّ أنّ بعض الظروف يحذّر من التطرّف والانفعالات.

عاطفياً: قد تؤدي العلاقات العاطفية دوراً في نجاحاتك، وربما تعبّر عن نفسك بطريقة لافتة تثير إعجاب الشريك.

صحياً: تنتفض على ذاتك وعلى حال القلق المهيمنة عليك، وتقرر العيش بفرح وسعادة.

برج الأسد

مهنياً: تبدو الأعمال جيدة وتسير على ما يرام، ولكن لا تفسح في المجال أمام أحد ليخدعك أو يغرّ بك ويوقعك في فخ الاحتيال.

عاطفياً: لا تضع حدوداً لعلاقتك بمن تحب وتصرّف على طبيعتك، فأنت محبوب هكذا، فحافظ على هذه الصورة.

صحياً: لا تنفعل أمام أمور تافهة وسطحية، بل حاول ضبط أعصابك قدر الإمكان.

برج العذراء

مهنياً: لا يبدو أن الأشياء تسير بصورة جيدة اليوم ، فلديك أيضاً مشكلة في التركيز على المهام اليومية ، على الرغم من صعوبة تحفيز ذاتك ، لا تخفض رأسك في يأس.

عاطفياً: إذا قمت بأفضل ما عندك فسوف تحصل على قلب الشريك ، إلا أنه يجب ألا تتوقع الكثير.

صحياً: كن حريصاً على شرب أكبر كمية كافية من المياه يومياً، وهذا أفضل لصحتك.

برج الميزان

مهنياً: يجعل هذا اليوم الأجواء إيجابية وتكون عاملاً أساسياً في إبعاد الهموم والضغوط عن حياتك المهنية.

عاطفياً: كن على استعداد لتتمكّن من مواكبة التطور المستجد في العلاقة، وأي تردّد تداعياته خطيرة على مستقبلك.

صحياً: عصبيتك الزائدة تضعك في مواجهة غير مجدية مع الزملاء.

برج العقرب

مهنياً: قد تجد المساعدة التي كنت تبحث عنها عند بعض الأصدقاء، لذا يستحسن أن تستفيد قدر المستطاع.

عاطفياً: علاقة ممتازة وإشراق وانفتاح، فكّر في أمنية ما واعلم انّها ستتحقق خلال الأيام المقبلة.

صحياً: بعض التورمات في القدمين قد تخيفك وتقلقك، فما عليك سوى زيارة الطبيب المختص.

برج القوس

مهنياً: تطرح أفكارك في العمل بجرأة وثقة، ولن تعاكسك الرياح، بل تدفعك إلى شواطئ آمنة.

عاطفياً: الجروح العاطفية لا تلتئم بسهولة، وعلاجها الوحيد هو إعادة الثقة والطمأنينة إلى العلاقة بينك وبين الشريك.

صحياً: تقرر بعد طول تفكير ومعاناة أن تبدأ بروزنامة رياضية لاستعادة صحتك سليمة معافاة.

برج الجدي

مهنياً: تزال بعض الخلافات اليوم وتبرز إلى الواجهة مجدداً قضية تأجّلت أو عانت بعض التسويف.

عاطفياً: تبدأ علاقة جديدة أو تلتقي شخصاً مختلفاً مميّزاً ابتداء من اليوم وربما ترتبط به.

صحياً: تشعر بعدم الرضى عن وضعك الصحي، وتعيد حساباتك والتفكير في الحلول الناجعة.

برج الدلو

مهنياً: عليك أن تدرك مدى حدودك وسلطاتك في تولي بعض الأمور الموكلة إليك لإنجازها في الوقت المحدد.

عاطفياً: تزعجك بعض تدخلات الآخرين في العلاقة بينك وبين الشريك وإملاء الأوامر عليكما.

صحياً: يستقر وضعك الصحي بعد اضطرابات متواصلة وعلاجات طويلة.

برج الحوت

مهنياً: تختفي اليوم بعض الالتباسات، في حين تكون محط الاهتمام وتقطف ثمار جهود سابقة.

عاطفياً: قد تترك أثراً في شريك عاطفي أو مرشح لدخول قلبك والاستقرار فيه، وتظهر النتائج تباعاً.

صحياً: لا تحاول الاكتفاء بالمأكولات التي قد تفقدك قسماً كبيراً من البروتيينات، ما يؤثر سلباً في وضعك الصحي.