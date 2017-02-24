كلمات تعيش في أذهان الناس بعد موت أصحابها!!

آخر كلمات الناس قبل الموت، كثيرا ما تذهل الآخرين وتترك لديهم صدى للحكمة، أو تلميحا لما سيرثونه أو حتى لمعرفة ما جاء في الوصية.

بوب مارلي، موسيقي:

“المال لا يشتري الحياة”.

أرخميدس، عالم رياضيات:

“قف بعيدا عن الرسم البياني الخاص بي”.

قتل أرخميدس خلال الحرب البونيقية الثانية، ووفقا للمؤرخ بلوتارك جاء جندي إليه وطلب منه الذهاب إلى منطقة مارسيلوس.

ورفض أرخميدس الذهاب قبل أن ينتهي من مسألة رياضية كان يعمل عليها، فغضب الجندي كثيرا وقتل أرخميدس.

كارل ماركس، فيلسوف:

“الكلمات الأخيرة هي للحمقى، الذين لم يقولوا ما يكفي”.

أوغسطس قيصر، أول إمبراطور روماني:

“وجدت روما من طين، وأتركها لكم من الرخام”، هذا ما قاله لرعاياه قبل موته، فيما قال لأصدقائه الذين رافقوه طوال فترة حكمه “هل لعبت دوري جيدا؟ إذن صفقوا لي وأنا أغادر”.

ليوناردو دا فينشي، مخترع ورسام:

“لقد أساء إلي الله والبشر، لأن عملي لم يصل للجودة التي يجب أن ينبغي أن يصلها”.

نابليون بونابرت، قائد جيش وزعيم فرنسي:

“فرنسا، جيشها، قائد الجيش، جوزفين”.

توماس أديسون، مخترع:

“المكان جميل جدا هناك!”.

قبل وفاة أديسون كان قد استيقظ من غيبوبة وفتح عينيه وقال تلك الجملة لزوجته، ومن المرجح أنه كان يوجه نظره إلى النافذة.

جيمس براون، مغني:

“أنا ذاهب بعيدا الليلة”.

بتهوفن، موسيقي:

“سوف أسمع في السماء”.