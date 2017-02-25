هل تريدين بشرة كايت ميدلتون ؟ اليكي الطريقة !

سمعنا كثيراً في السابق عن روتين العناية بالبشرة الغريب بدءاً من أقنعة المشيمة وصولاً إلى براز العصافير. ولكنّها المرّة الأولى التي نسمع فيها أنّ شوكولا “نوتيلا” يمكنه أن يكون ماسكاً لبشرة جميلة وصحيّة.

ديبورا ميتشيل، خبيرة تجميل الدوقة كيت ميدلتون، التي حضّرتها لزفافها الملكيّ وترافقها في حفلات “Bafta”، كشفت عن سرّ بشرتها المتوهّجة. السرّ هنا هو استخدام إناء من “النوتيلا” في روتين العناية ببشرتها كقناع للبشرة.

تقدّم ديبورا ميتشيل نصائحها في هذا المجال وتقول إنّه للحصول على سكراب فعّال، يمكنكِ مزج محتوى إناء نوتيلا مع السكر ومرطب الشفاه.

(نواعم)