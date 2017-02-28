ابراج اليوم الثلاثاء 28-02-2017

الحمل

أيها الحمل، الكسل هو عنوانك اليوم، فحاول أن تكون أكثر نشاطاً، ولا تجعل عقلك يفكر في أمور أخرى لا داعي لها، في فترة الظهيرة لديك الكثير من المواعيد التي ستجعلك مضغوطا، في فترة ما بعد الظهر تبدأ بالاستعداد للمساء، فلديك ليلة لن تنسى وذلك لجاذبيتك التي لا تقاوم من الجنس الآخر.

الثور

أيها الثور، يوم رائع وتشعر به بالرضا، ففي هذا اليوم ترى ابتسامتك عن بعد، فأنت نشيط وتريد أن تنجز جميع أعمالك المتأخرة، فالضغوطات ترافقك في فترة ما بعد الظهر، المساء له نكهة خاصة بالنسبة إليك، فأنت تسعى لأن ترفه عن نفسك وتستمتع بوقتك.

الجوزاء

أيها الجوزاء، يوم تزداد فيه عليك الأعمال يا عزيزي، وتبدأ نهارك بالعصبية والسرعة للانتهاء من الأعمال المتراكمة أمامك، في فترة الظهيرة قد لا تتمكن من إقناع رئيسك بالعمل بوجهة نظرك مما يزيدك توترًا، في المساء تتحسن أوضاعك وتلتفت إلى أمورك العائلية والشخصية، ليلة جيدة لقضائها مع العائلة.

السرطان

أيها السرطان، تبدأ نشيطًا وتركز على أعمالك، قد تصيبك المزاجية والعصبية في الصباح لأمر حدث أمامك ولم ينل إعجابك، لكن لن يطول بك هذا الأمر، فعند الظهيرة خبر سار قد يجعلك تطير فرحا ويحسن من الأجواء حولك، انتبه إلى أوضاعك المالية في فترة المساء، لأنك مسرف إلى درجة كبيرة.

الأسد

أيها الأسد، أنت عاطفي واليوم زادك عاطفة أكثر وأكثر، فغالبية مواليد الأسد يأخذون إجازة اليوم للاهتمام بأمورهم العائلية والشخصية، يوم هادئ في فترة الظهيرة، ويزداد حركة في فترة ما بعد الظهر، في فترة المساء تمتنع عن الخروج من البيت، وتقرر قضاء هذه الليلة مع العائلة.

العذراء

أيها العذراء،انتهى الكابوس الذي كنت تعيشه يا عزيزي برج العذراء، فاليوم تلاحظ الفرق وبخاصة أنك تبدأ نهارك بابتسامة عريضة ونشاط، الأعمال هي الأكثر استفادة من شخصيتك ولإنهاء أعمالك المتراكمة، أنت أكثر الأبراج تفاؤلا اليوم، فجرب حظك في المساء، فقد تربح مبلغا لا بأس به.

الميزان

أيها الميزان، اليوم لن تطيق الحديث مع أي شخص، وبخاصة زملاءك في العمل الذين سيرونك مشاكسا وعدوانيا بعض الشيء، حاول الخروج من العمل في فترة الظهيرة، لكي لا تتواجه مع أحد، ولكي تقلل المشاكل التي يمكن أن تحدث، في المساء يلغى موعد لك مما يثير عصبيتك أو قد تحدث بعض الأحداث التي لن تنال إعجابك.

العقرب

أيها العقرب، يوم هادئ جدا، لكن في فترة الصباح فقط، لأنه بعد ذلك وكأن الدنيا قد فقدت عقلها من حولك والعمل لن يتركك بحالك، لكنك تكون ناجح وستسير الأمور كما أنت تريد. في فترة المساء تعود إلى هدوئك والحبيب يأخذ النصيب الأكبر من وقتك، وليلة جميلة ولا أحلى.

القوس

أيها القوس، انتبه إلى أفعالك يا صديقي القوس، فلا تجعل تهورك يقودك إلى نهايات مغلقة، ففي الظهيرة قد تتهور في تصرف تندم عليه ندما قويًا، وبخاصة في العمل، أما في المساء فتنتظرك ليلة جيدة قد تكون مكتئبا في أولها، لكن الأوضاع ستتحسن في النهاية والفضل في ذلك إلى أصدقائك أو حبيبك.

الجدي

أيها الجدي، التسلط الذي يرافق كلماتك يجعلك غير محبوب ضمن نطاق العمل أو بعلاقتك مع من تحب، تحاول فرض أمور على أصدقائك في المساء، لكنك لا تنجح بذلك، ما يجعلك تشعر ببعض العصبية، لكنك ستقضي وقتا ممتعا بالنهاية.

الدلو

أيها الدلو، من المؤكد أنك متحمس جدا اليوم، وتصحو وأنت مبتسم، لأن الكثير من الأمور الرائعة تنتظرك منذ الصباح وحتى فترة ما بعد الظهر، لكن بعد ذلك تهدأ الأمور بشكل يجعل الكآبة تدخل إلى قلبك. في المساء تقضي ليلة هادئة مع من تحب.

الحوت

أيها الحوت، يوم حزين قد لا يسرك يا مولود الحوت، فالضغوطات النفسية والتفكير والمشاكل تتكفل بإفساد نهارك منذ الصباح الباكر، لديك الكثير من الأعمال والضغوطات في فترة الظهيرة وما بعدها. الهدوء يخيم حولك في فترة المساء، ما يخيب آمالك بالخروج لإمضاء وقت ممتع، عليك بأخذ حذرك على صحتك وبخاصة مناطق الضعف خاصتك.