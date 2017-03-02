ابراج اليوم الخميس 03-02-2017

برج الحمل

مهنياً: لا تحاول استدراج الآخرين الى الهاوية، لأن الأدوار ربما تنقلب ضدك يوماً ما.

عاطفياً: لا تترك الشريك يفرض رأيه باستمرار، فذلك قد يصبح عادة سيئة لديه.

صحياً: كن على تواصل دائم مع أصحاب الاختصاص للمراجعة بشأن الحمية التي تتبعها.

برج الثور

مهنياً: تزداد الحاجة إلى الرغبة في إنشاء معارف جديدة، والرغبة في التفاهم المتبادل، وتكون قدرتك على اتخاذ قرارات كبيرة ولا تتأثر بسبب شكوك الآخرين وترددهم .

عاطفياً: قد تتحمل طبعاً سيئاً لحبيب لك أو زوج أو مقرب، وربما تعود وجوه وعلاقات قديمة إلى الظهور مجدداً في حياتك أو تقطع الصلات مع أحد الأصدقاء .

صحياً: لا تتذرع ببرودة الطقس كي لا تنفذ تعليمات الطبيب المتعلقة بالمشي والهرولة الخفيفة يومياً للتخلص من الوزن الزائد .

برج الجوزاء

مهنياً: تجنّب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر من بعض الزملاء الذين يضمرون لك الشرّ.

عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات، أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك .

صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح .

برج السرطان

مهنياً: دع الأمور كما هي عليه حالياً حتى تَتوصّل إلى بَعْض النتائجِ. الثقة هي من الامور المهمة في الحياة. لذا حاول ا تتمتع بها بدل فهمها.

عاطفياً: قد يطلب منك اليوم أن تقوم بعمل اضافي كمساعدة للشريك، فلا تتردد.

صحياً: لا تخف من الأقوال الشائعة عن عدم جدوى ممارسة الرياضة، بل واظب على ممارستها باستمرار.

برج الاسد

مهنياً: تواجه الكثير من ضغوط العمل، حاول أن تطلب المساعدة من الزملاء الأوفياء .

عاطفياً: تحضر لمفاجأة رومانسية للحبيب. لقاء قد يعيد الذكريات الجميلة إلى الواجهة.

صحياً: أنت صاحب إرادة صلبة، وقد بدأ ظهور ذلك من خلال انكبابك على ممارسة الرياضة بانتظام.

برج العذراء

مهنياً: أنت عنيد بطبعك وتذهب حتى النهاية ولا تقيم وزناً لبعض التحذيرات، لا تستمر على هذا النحو وإلا حصدت الخيبة.

عاطفياً: حذار النزاعات الشخصية فقد تطرأ مع الحبيب، قد يؤخذ عليك إغراء شخص لا يناسبك ظرفه ووضعه، أو تلام لأنه لا يلائمك.

صحياً: حدّد الخطوات التي ستتخذها بشأن وضعك الصحّي بأسرع ما يمكن، التأخير ينعكس سلباً عليك.

برج الميزان

مهنياً: عارض أي خطوة إذا لم تكن مقتنعاً بها، العشوائية لن تكون في مصلحتك.

عاطفياً: دعوة من الشريك للخروج معاً في سهرة رومانسية، تقبلها بسرور، أو قوما برحلة سفر.

صحياً: كما تبذل في العمل جهداً لتحصل على النتائج المرجوة، المطلوب منك الأمر نفسه على الصعيد الصحي.

برج العقرب

مهنياً: تمر باختبار جديد يتعلق بصراع على مركز في العمل، وقد تجد نفسك أمام استحقاق مهم. تمالك أعصابك ولا تشوّه سمعتك.

عاطفياً: تذهب في أحلامك العاطفية بعيداً، وقد تعود إلى الوراء لكي تتذكر ما كان، وتحدث تصحيحات في أخطاء ارتكبتها.

صحياً: تمالك أعصابك تجاه الضغوط في العمل، قد تواجه لاحقاً ظروفاً أصعب وأكثر تعقيداً .

برج القوس

مهنياً: التغيير الحاصل في وضعك المهني يشير إلى فرص جيدة وإلى نجاحات تنمو وحلول وانتعاش، إبق على حذرك وأجّل مواعيدك.

عاطفياً: يغيّر هذا اليوم قدرك العاطفي نحو الافضل فتعيش اوقاتًا عذبة وحلوة على الصعيد الاجتماعي، والوعود الفلكية كثيرة على الصعيد الرومانسي.

صحياً: تكون الأوضاع ملائمة جداً ويترافق النشاط مع خطواتك وتهتم بأمور جديدة.

برج الجدي

مهنياً: عامل الوقت يكون في مصلحتك، لذا يستحسن أن تبادر فوراً إلى إنهاء كل الأمور العالقة.

عاطفياً: كن حاسماً في المواقف التي تواجهها، لئلا تتعرّض لاحقاً للمضايقات من الشريك، لأنّه يراقبك بدقة.

صحياً: كن على ثقة أن ما من نشاط رياضي تمارسه بعد العمل وإلا يكون مفيداً.

برج الدلو

مهنياً: لن تخضع لبعض الضغوط ويجعلك هذا اليوم امام خيار لكنه لا يثير البلبلة في حياتك.

عاطفياً: كن أكثر ثقة بمشاعر الحبيب ولا تشكك فيها على الإطلاق، فهو مخلص لك إلى أبعد الحدود. .

صحياً: تكثر من حولك الدعوات إلى رحلات ترفيهية، لبّها فهي تنعشك صحياً.

برج الحوت

مهنياً: تدخل مرحلة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادراً على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية .