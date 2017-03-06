مارسيل وجورج غانم في FAMILY DAY! (صورة)

نشر الإعلامي في قناة “LBCI” مارسيل غانم عبر حسابه الخاص على موقع “تويتر” صورة اليوم الأحد تجمعه بشقيقه الإعلامي جورج غانم الذي كان مديراً للأخبار والبرامج السياسية في “LBCI” سابقاً ومقدّماً للنشرة عبر القناة نفسها، تظهرهما في أحد المطاعم حيث يقضيان يوماً عائلياً، وأرفق غانم الصورة بتعليق بالإنكليزية، قائلاً: “Family day”.
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