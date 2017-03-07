ابراج اليوم الثلاثاء 07-03-2017

الحمل

أيها الحمل،يبدأ نهارك بداية هادئة وبسيطة، لكن سرعان ما تتفاقم أمورك ويضغط العمل لديك حتى تصل ذروته في فترة الظهر، إحساسك بالتعب واضح وذلك لأنك لم ترتح منذ الصباح، حاول أن تأخذ قسطاً من الراحة في المساء قبل أن تخرج، قد يصلك خبر أيضا يغير مشاريعك ليوم غدٍ بعد السادسة مساء.

الثور

أيها الثور، أنت عاطفي أكثر من اللزوم ومشاعرك تخونك اليوم، وتعتمد قراراتك على العواطف ولا تعتمد على الخبرة والحكمة، فلذلك حاول أن تكون أكثر موضوعية في قراراتك وتصرفاتك وبخاصة في فترة الظهيرة، حيث لا ينصب تركيزك على أعمالك، بل على أمورك العاطفية التي تتخبط ببعضها. في المساء قد يكون لبعضكم برامج مفاجئة، لكنهم يتمتعون بها.

الجوزاء

أيها الجوزاء، ما تزال تحكم قبضتك على كل شيء، وبخاصة أن القمر ما يزال في برجك ويمدك بالحظ ويخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، كما أن الأعمال تسير معك كما ترغب، واليوم جيد لإطلاق مشاريعك والبدء بتنفيذ ما تريد، فالفلك يدعمك ويحميك. المساء جيد على المسارين العائلي والعاطفي.

السرطان

أيها السرطان، طالت الأمور معك وأصبح الوضع لا يطاق في نظرك، فالضغوطات تحوم حولك في كل مكان سواء في العمل أو في البيت أو في علاقتك مع من تحب. لذلك عليك تمضية هذا اليوم على خير، حيث تبدأ الأمور بالتحسن معك في فترة الليل، وبخاصة السادسة مساء حيث تتغير نفسيتك للأفضل.

الأسد

أيها الأسد،لحق حالك يا مولود الأسد، فاليوم هو آخر يوم من الدعم الذي يعطيك إياه الفلك لهذا الشهر، فعليك عمل ما تريد فعله في هذا اليوم، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، فهما الفترتان الأفضل، لذلك عند مجيء المساء قد تبدأ الكآبة والملل بالسيطرة عليك، ومزاجك يبدأ بالتغير وبخاصة لمواليد 23 إلى 25 تموز (يونيو).

العذراء

أيها العذراء، تتعدل أوضاعك قليلاً اليوم، وتصبح أكثر توازناً، لكن بعد فوات الأوان قد يصيبك الندم اليوم على ما فعلته في السابق وخسرانك العديد من الفرص، وبخاصة في المجال العملي. أما بالنسبة للأمور العاطفية فلديك اليوم الفرصة لإصلاح الأوضاع بينكما في المساء، ولمن ليس لديه حبيب فقد يمضي وقته برفقة العائلة.

الميزان

أيها الميزان، هذه الكلمة الأفضل للتعبير بها عن وضعك اليوم، والذي تفاجأ به لحدوث أمور مفاجئة ولصالحك، فأنت سعيد وتظهر ابتسامتك جلياً للجميع وذلك لفرحك الداخلي بإنجازاتك والتي لقيت ترحيباً من رؤسائك في العمل، في المساء قد تدخل الكآبة إلى نفسك، وقد تشعر بالملل مما يجعلك ترفض أي دعوة للخروج.

العقرب

أيها العقرب،الأوضاع جيدة اليوم، لكنها ليست بمختلفة عن أمس، فالعمل ما يزال يتصدر قائمة الأولويات لديك، الصباح قد يكون بعض الشيء هادئاً، لكن فترة الظهيرة تلقي بضغطها وثقلها عليك من هذه الناحية. المساء يعد فترة جيدة لتمضية الوقت مع أصدقائك أو مع من تحب.

القوس

أيها القوس، اليوم هو آخر الأيام الصعبة والتي كانت مستمرة منذ أمس، وبخاصة في فترتي الصباح والظهيرة، حيث ستمر عليك مشاكل تعد الأخيرة، لكن عليك الصمود أمامها، في فترتي ما بعد الظهر والمساء تتحسن الأمور لديك، وتصبح أكثر نشاطا وتفاؤلاً ويتغير مزاجك إلى الأفضل، وبخاصة مواليد 23 إلى 26 تشرين الثاني (نوفمبر).

الجدي

أيها الجدي، الأجواء جيدة لديك يا صديقي الجدي وعليك استغلال اليوم لتمشية باقي أمورك، لأن يوم غد لن يكون داعما لك، لكن النصيحة لليوم بأن تأخذ الأمور بسلاسة وتفهم ولا داعي لعنادك وتشبثك برأيك. المساء يكون متوترا، وبخاصة أن الكآبة تؤثر عليك، وبخاصة بعد السادسة مساء ولمواليد كانون الأول (ديسمبر).

الدلو

أيها الدلو،يوم من أحلى الأيام يا صديقي الدلو، فالحظ إلى جانبك منذ الصباح ويسير لك جميع أعمالك بكل سهل ويسر إذا كنت تريد تجريب حظك، فلا مانع لأنك قد تكون من الرابحين. المساء عليك استغلاله جيدا فسهرة الليلة لن تمر عليك دائما وتكون شعبيتك في أعلى مستوى لها، وبخاصة مواليد 11 إلى 19 شباط (فبراير) فهم الأكثر حظا.

الحوت

أيها الحوت، ما يزال مسلسل المفاجآت معك مستمرا في جزئه الثاني، فحاول أن تهدئ من سير الأمور حولك، ولا تجعل الأحداث الكثيرة تأخذك في دوامتها، لأن التردد قد يسيطر عليك في فترة ما بعد الظهر، ويجعلك تائها نوعا ما، ما يزال يجب عليك الانتباه لصحتك، أما في المساء فسهرة جيدة مع الأصدقاء تنتظرك، وبخاصة أن مزاجك سيتغير إلى الأفضل بعد السادسة مساء.