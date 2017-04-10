حيلٌ بسيطة لتنحيف منطقة الفخدين من الداخل.. تعرّفوا إليها!

تسعى معظم النساء للحصول على الجسم الرشيق والمثالي، إلّا أنّ بعض المناطق يصعب على البعض التخلّص من الدهون الموجودة فيها، وأبرزها منطقة الفخدين من الداخل.

وأبرز الأسباب وراء تكدّس الدهون في هذه المنطقة هي تخزين المياه والتغيّرات في الهرمونات، لكن لا تقلقي لأنّ الحلّ أصبح اليوم بين يديك، إليك هذه الخدع البسيطة لتنحيف هذه المنطقة:

– اعتمدي على ريجيم غذائي صحّي وسليم، من دون المأكولات الدسمة والتي تحتوي على السكر، وضمّي الفاكهة والخضار الى وجباتك اليومية.

– اشربي كميّة مياه مقبولة (الكمية الأفضل 1.5 ليتر).

– مارسي الرياضة اليومية، والأفضل أن تكوني بمفردك للتركيز على التمارين، وننصحك بالقيام بتمارين الأفخاد بشكلٍ منتظم.

(شاشة)