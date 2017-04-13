لهذا السبب.. ضَع البرتقالة في المايكرويف

تعتبر الحمضيات وفي مقدمتها البرتقال من الفواكه الشهية والمغذية في نفس الوقت، فهي غنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة، ما يجعل من الضروري تناولها بشكل دائم، وخاصة خلال فصل الشتاء للوقاية من نزلات البرد.

إلا أن تقشير البرتقال ليس بالأمر اليسير على الكثيرين، ويمكن أن ينتهي بفوضى عارمة في المطبخ، لكن لا داعي للقلق، فهناك طريقة بسيطة تساعد على تقشير البرتقال خلال ثوان معدودة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

الطريقة بسيطة وتعتمد على وضعالبرتقالةفيفرن المايكروويفلمدة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية، حيث تصبح القشرة بعد ذلك ساخنة ويسهل إزالتها، لكن يجب تبريد البرتقالة لبعض الوقت بعد ذلك قبل أكلها.

ومن الضروري الانتباه إلى عدم ترك البرتقالة لفترة طويلة من الزمن في فرن المايكروويف، حيث أن القشرة سهلةالاشتعال، في حين أن اللب يمكن أن يبدأ بالنضوج بسرعة.

أما إذا كنت لا تملك فرن مايكروويف أو لم ترق لك هذه الطريقة، فهناك العديد من الحيل الأخرى لتقشير البرتقال، فباستخدام سكين يمكنك إزالة القشرة من الأعلى والأسفل، ومن ثم عمل حزوز شاقولية في البرتقالة على كامل محيطها، قبل إزالة القشرة قطعة قطعة.

وهناك حيلة أخرى تُستخدم فيها ملعقة فقط لعمل حفرة دائرية داخل قشرة البرتقالة، ثم تستخدم الملعقة للحفر بشكل أعمق إلى حين الوصول إلى الناحية السفلى، وستجد أن البرتقالة تخرج ببساطة من القشرة.