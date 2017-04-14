توقعات الأبراج ليوم الجمعة 14 نيسان 2017

برج الحمل

تعتني بنفسك وبطريقة هندامك، لأنك تريد أن تبدو في أفضل طلة لما لديك من مواعيد مهمة، وبخاصة العاطفية التي قد تكون الفيصل، في ظهيرة هذا اليوم، العناد لن ينفعك يا عزيزي في فترة المساء، فحاول أن تساير الناس قدر ما تستطيع لكي تنال ما تريد.

مهنيًا: تكون هذا اليوم على موعد مع مسؤوليات كبيرة أو يدفعك إلى التصرّف على غير طبيعتك، فكن متنبّهًا يا عزيزي.

عاطفيًا: تفرح لخبر سار وتتحرّر من الضغوط وتنفرج أساريرك هذا اليوم، وتستعيد البسمة التي غابت عن شفتيك.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضة التي تعنى بتقوية عضلات الساقين لأنك تضطر إلى الوقوف معظم دوام العمل.

برج الجوزاء

عد للعشرة قبل أن تعمل أي شيء، لأن أي خطأ صغير تحاسب عليه بشدة، حاول أن تأخذ قسطا من الراحة ولا تتعب نفسك أكثر من طاقتها، لأنك قد تصبح خارج السيطرة في فترة المساء التي تعد أصعب فترة خلال هذا اليوم، وبخاصة لمواليد 27 كانون الأول (ديسمبر) إلى 6 كانون الثاني (يناير).

مهنيًا: يحمل إليك هذا اليوم جديدًا وبعض المفاجآت السارة إذا وجدت نفسك متعبًا.

عاطفيًا: لا تحاول تأجيل المواجهة مع الشريك، فإن الأمور لن تتفاقم أو تزداد تعقيدًا، وعندها يصبح ترميم العلاقة ممكنًا.

صحيًا: لا بد أحيانًا من قرارات حاسمة على الصعيد الصحي، ولا سيما إذا تفاقم الوضع.

برج الثور

جاء وقت الراحة يا قوس، فبعد يومين من التعب الجسدي والنفسي، جاء اليوم لكي يرفه عليك الأجواء، تركز على أعمالك وتجهد نفسك بالعمل، لما يوجد من عمل متراكم لديك، وبخاصة في فترة الظهيرة، في المساء تستقر الأجواء تماما وتتفرغ لنفسك ولأمورك الخاصة المؤجلة منذ مدة، لكن احذر من المصاريف الزائدة.

مهنيًا: تبهر الزملاء بذكائك الحاد وتلاقي جهودك ثمارها وتُؤمَّن لك فرص جيدة لمشاريع تحلم بها وتريد تحقيقها لتثبت كفاءتك.

عاطفيًا: تستغل ارتياح الشريك إليك وربما تحصل منه على ما لم تتوقعه، وتقضيان معًا أمتع الأوقات الرومانسية وأجملها.

صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة تحديات الحياة اليومية.

برج السرطان

الأوضاع ممتازة لديك يا مولود الحوت، وعليك استغلال وضعك هذا اليوم لتقوم بما تريده من الأعمال، فكل الأمور تسير معك بسهولة ويسر، لكن لا تجعل العصبية تأخذ مجراها لديك في الظهيرة، فقد تفقد فرصة العمر بالنسبة إليك، المساء ممتاز، وفيه الكثير من الأمور التي تنال إعجابك، مواليد شباط (فبراير) هم الأكثر حظاً.

مهنيًا: تتخلص من الكثير من العوائق التي تعترض طريقك، وتتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع ثمنًا باهظًا.

عاطفيًا: حين تفرض الغيرة نفسها فإنها قد تفسد العلاقة، وعندها يجب الإسراع في توضيح النقاط لئلا تقع في المحظور.

صحيًا: لا تترك نفسك إلى اللحظة الأخيرة لمراجعة الطبيب إذا شعرت بآلام مبرحة في المعدة.

برج الأسد

جرأتك غير محبذة اليوم، فأنت متهور كثيرا في قرارتك وأفعالك، ولا تفكر إطلاقاً قبل القيام بأي عمل، ما يسبب لك بعض الأخطاء، وبخاصة على صعيدي العائلة والعمل، الحظ لن يقف إلى جانبك وينجيك، المساء يحمل العديد من المفاجآت السارة التي قد تغير مجرى حياتك، وبخاصة لمواليد شهر تشرين الأول (أكتوبر).

مهنيًا: إجراءات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ، لكن ذلك لا يعني القيام بخطوات عشوائية وغير مدروسة .

عاطفيًا: حين يرتكب الشريك خطأ ما عليك أن تظهر له ذلك، وفي حال عدم القيام بذلك قد يقع في الخطأ مجددًا.

صحيًا: أنت مقتنع تمامًا بما تقوم به على صعيد المحافظة على صحتك؟ إذن استمر في ذلك .

برج العذراء

النار على النار تصبح أقوى وهذا حالك اليوم، فأنت قوي جدا وشخصيتك قد تبدو ديكتاتورية نوعا ما، وبخاصة في العمل فشعبيتك قد تنخفض إلى أدنى مستوى لها، فلا تستغرب من أن يتحاشاك الآخرون هذا اليوم، في المساء من المستحسن أن لا ترى حبيبك، لأنه لا يوجد تفاهم بينكما اليوم.

مهنيًا: حذار النزاعات والمواجهات وانتبه للتفاصيل، وكن على بيّنة من اتصالاتك توقيعك العقود أو قيامك بمساع من أجل تسوية.

عاطفيًا: تحقق نجاحًا وتسوّي مشكلة أو خلافًا هذا اليوم وتصفو العلاقات ويكون القلب سعيدًا والأعصاب مرتاحة والبال مطمئنًا.

صحيًا: الصفاء هو عنوان هذا اليوم على الصعيد الصحي والنفسي.

برج الميزان

انتبه إلى وضعك العائلي فله الأولوية وبخاصة أن أمورا طارئة تحدث وتطرح العديد من الأمور لن تنال إعجابك، في فترة ما بعد الظهر تهدأ الأمور وتصبح الأجواء خالية من أي أحداث مهمة، لذلك احذر من أن يصيبك الملل في فترة المساء وبخاصة لمواليد 27 آب (أغسطس) إلى 4 أيلول (سبتمبر).

مهنيًا: تدافع عن مشاريعك بذكاء وتنجح في إقناع الآخرين بآرائك، توحي بالثقة لبعض المسؤولين وتنتصر في النهاية.

عاطفيًا: ترى الناس والأمور بمنظار جديد، وطبعك المرح وبشاشتك يبعدان العصبية عن الحوارات العاطفية.

صحيًا: على الرغم من أنك معروف بحبك للأطباء فإنك لن تكون بحاجة إليهم هذا اليوم

برج العقرب

لا أحسدك أبدا على هذا اليوم، فأنت تتشاجر حتى مع الذبابة التي تمر من أمام عينيك، عليك الهدوء وعدم التحسس لأي كلمة تخرج من فم غيرك، وبخاصة زملاءك في العمل، الأمور قد تصبح أسوأ في فترتي ما بعد الظهر والمساء، لذلك من الأفضل أن تبقى في البيت، لكي تقلل الأخطاء التي من الممكن أن تحدث.

مهنيًا: تشعر بالجمود الذي يسيطر على محيطك، إلا أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد يعني انطلاقة جديدة ومميزة.

عاطفيًا: عليك أن تتقبل النصائح من الشريك، فهو أكثر الأشخاص قربًا منك والوحيد القادر على مساعدتك في أصعب الظروف.

صحيًا: هل تعتقد أنّ صحتك على خير ما يرام؟ لا يمكن التأكد من ذلك إلا بعد إجراء الفحوص الضرورية.

برج القوس

وأخيرا جاء هذا النهار لكي تتحسن أمورك يا مولود السرطان، فبعد هذه الفترة القاسية جاء اليوم لترتاح، القوة من خصالك اليوم، تملكك وتسلطك قد يجعلانك تفتعل مشاجرة في فترة ما بعد الظهر، ما قد يغير مزاجك المريح منذ الصباح، لكن في المساء تشعر بحاجة إلى الراحة وترفض أي دعوة للخروج.

مهنيًا: إذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات متعددة لتحقيق ذلك.

عاطفيًا: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام وتصفو النيات وتستعاد الثقة.

صحيًا: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة.

برج الجدي

الأوضاع إلى تحسن ملحوظ يا عزيزي الجوزاء، وبخاصة على صعيد الأوضاع المادية التي كانت في حالة تدهور خلال الأسابيع الماضية، مبلغ مالي قد يصلك في فترة ما بعد الظهر، يزيل عنك الكآبة التي تشعر بها منذ فترة، المساء جيد لجلسة هادئة مع الحبيب، لإصلاح الأوضاع بينكما.

مهنيًا: تتخلص من تراجع في المعنويات، وتستعيد بعض الأرباح والحيوية، وتنجح في أعمالك بحصد النجاح.

عاطفيًا: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزًا أو وثبة للنجاح وتحقيق ما تحلم به مع الشريك.

صحيًا: تجد نفسك قادرًا على التحكم في جسدك حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية.

برج الدلو

الكثير من ضغوطات العمل تصحبك منذ الصباح الباكر، ما يجعلك لا تجد الوقت لتحك رأسك، تهمل أمورك الشخصية والعائلية، ما يجعلك تتلقى انتقادات من المقربين لك، فترة ما بعد الظهر لن تكون موجودة، لأن العمل سيمتلكها كلها، المساء جيد للترفيه عن نفسك، وهذا بالضبط ما تخطط إليه، أكثر المتأثرين بهذه الظروف هم مواليد 26 نيسان (إبريل) إلى 5 أيار (مايو).

مهنيًا: القمر الجديد في برجك يشكل بالنسبة إليك دعمًا ونقطة انطلاق ودفعًا إلى الأمام ، ما يحدث بعض التغييرات المهمة ويوفر لك طاقة وظروفًا مناسبة.

عاطفيًا: تحدث أمور جميلة لك وربما تروق الآخرين فتحَب وتحِب بدورك، وتعيشك مغامرة جديدة تكون خاتمتها كما تشتهي.

صحيًا: تعمد إلى ممارسة الرياضات التي تعنى بالتأمل مثل اليوغا أو السير في الطبيعة مبتعدًا عن الرياضات العنيفة.

برج الحوت

لا تعرف ماذا يحصل، لأنك في حيرة من أمرك، فالمفاجآت كفيلة هذا اليوم بتغيير مخططاتك وتفكيرك كل ساعة والأخرى، مزاجيتك تصل إلى أعلى مستوياتها اليوم، ولا أحد يستطيع فهم ما تريد في المساء، انتبه إلى صحتك جيدا، وحاول أن تأخذ قسطا من الراحة في البيت فهذا سيفيدك.

مهنيًا: يجعلك هذا اليوم تعالج قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضًا بشؤون عائلية ملحّة وقد تتداخل الظروف بعضها ببعض.

عاطفيًا: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّرًا عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.

صحيًا: تستمد من أعماق نفسك طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية.