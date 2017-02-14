لماذا رفضت الملكة جورجينا رزق تتويجها؟!!

أقيم مساء البارحة حفل العشاء السنوي الخاص بمهرجان موركس دور لدورته السابعة عشرة في فندق سمرلاند بيروت حيث بدأت فعاليات السجادة الحمراء بحضور نخبة من أهل الفن والإعلام.

الهدف تكريم كبار النجوم

بدأ الحفل عند حوالى الساعة الثامنة والنصف، واستهلت السهرة بكلمة مقدم الحفل حيث أفاد بأن الهدف من مهرجان موركس دور هو تكريم كبار النجوم وهم على قيد الحياة لا بعد رحيلهم، ثم قدّم المغني الأوبرالي غبريال عبد النور النشيد الوطني اللبناني إذ كان “لبنان” هو العنوان العريض لحفل العشاء السنوي، وبعدها قدّم أطفال من فرقة خاصة للفنانة تانيا قسيس أغنية أعطونا الطفولة.

مادونا فاجأت الحضور بإطلالتها

وأولى مفاجآت السهرة كانت مع الليدي مادونا التي حضرت مع زفة موسيقية وأطلت بلباس على شكل العلم اللبناني وقدمت أغنية “شعبك صامد يا لبنان” فأضافت أجواءً متميزة بين الحضور الذي انبهر بإطلالتها، وبعدها عُرض فيلم وثائقي عن المعالم السياحية في لبنان، وتلاه قطع قالب حلوى احتفاء بالمناسبة، واعتلت الفنانة مايا نعمة خشبة المسرح لتقدم استعراضاً غنائياً راقصاً.

لماذا رفضت الملكة تتويجها؟

والمفاجأة الثانية في السهرة كانت تكريم ملكة جمال الكون السابقة جورجينا رزق لتتويجها من قبل وزير السياحة اللبناني غير أنها رفضت وضع التاج في بادئ الامر وربما هذا بسبب قرارها الابتعاد عن الأضواء، وإستكملت السهرة مع استعراض فرقة الشمس من بعلبك لتكون الأجواء لبنانية بامتياز، تخللتها وصلات غنائية لكل من الممثلة داليدا خليل والممثلة ميس حمدان التي قلّدت كلاً من إليسا، أصالة ولطيفة التونسية.

هذا ما قاله القيّمون والنجوم

وقبيل السهرة تحدث د. الحلو في تصريح لنواعم قائلاً “ما زلنا مستمرّين في تقديم المفاجآت الخاصة بموركس دور بعد سبعة عشر عاماً، وأحببنا هذه السنة أن نعتمد على اللون الأحمر لأنه رمز الحب والأبيض لون السلام والأخضر رمز الأمل وهي ألوان العلم اللبناني لتكون سهرة وطنية”. أمّا النجمة ميس حمدان فصرّحت لنواعم بأنها تلقت دعوة من د. الحلو ولبّت الدعوة لأنها تجد نفسها كجزء من لبنان، كما أشارت الممثلة سوزان نجم الدين لنا إلى أنها أتت خصيصاً من سوريا لحضور السهرة، ومن الحضور نذكر داليدا خليل، طوني عيسى، شيراز، معتصم النهار، سابين وغيرهم.