اليكم وظيفة وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري الجديدة!!

ذكرت صحيفة “Wall Street Journal” أن وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري سيصبح في العام الدراسي المقبل مسؤولاً عن برنامج تعليمي متعدد التخصصات في جامعة ييل الخاصة.

وتشمل المهام التي سيتولاها الدبلوماسي الاميركي السابق في هذه المؤسسة التعليمية، التدريس وإقامة المؤتمرات المتخصصة في مجال العلاقات الدولية، والبيئة ودراسة التطرف والاستبداد، بالإضافة إلى سبل معالجة مشاكل الدول الفاشلة.

يذكر أن كيري هو أيضا خريج جامعة ييل عام 1966. وتتوقع إدارة هذه المؤسسة التعليمية أن يسهم البرنامج الذي سيتولاه وزير الخارجية الاميركي السابق في تطوير مناهج سياسية جديدة.

(life.ru)