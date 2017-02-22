شربل خليل : بالإعتذار “ما في أمل”

كشف المخرج شربل خليل في إطلالة ضمن برنامج “لهون وبس” مع الإعلامي هشام حداد، أن قناة “الجديد” لم تكن على علم بمضمون حلقة “دمى كراسي” التي إعتبرها مناصرو “أمل” أنها مسيئة للإمام السيد موسى الصدر.

وأكّد خليل أن لا علاقة له بالخلاف بين قناة “الجديد” والرئيس نبيه بري، مشيراً إلى أن ما فعله ليس من أجل الرايتينغ.

وعن إعتذاره من مناصري حركة “أمل”، أكّد خليل أنه ضد الإعتذار وأنه بالإعتذار “ما في أمل”، لأنه لم يسئ أو يهِن أي أحد في هذه الحلقة، لافتًا إلى أن قناة “الجديد” وضعت شريطاً خلال عرض الحلقة توضح خلاله أنه لم يكن مقصوداً إهانة الإمام السيد موسى الصدر.