فاليري ابو شقرا : الزواج ليس أولوية في حياتي

أطلت فاليري أبو شقرا ملكة جمال لبنان للعام 2015، التي وصلت إلى المراتب الخمسة الأولى في تصفيات مسابقة ملكة جمال العالم، وإلى التصفيات النهائية في برنامج “رقص النجوم” في برنامج “حديث البلد”، وتحدثت عن تصويرها فيلما قصيرا يحمل رسالة إنسانية يدور موضوعه حول النازحين السوريين، موضحة أنه تم تنفيذه بطريقة مميزة، لأنه يجمع بين الرسوم المتحركة والشخصيات الحقيقة في مشهده الأخير، وأضافت أن الفيلم صامت لكي يصل الى كل الناس مهما كانت لغتهم، وأنه حظي بالدعم من عدة سفارات عالمية، وسوف يتم عرضه في كل دول العالم.

كما أكدت فاليري أن الشهرة لم تغيرها أبداً، وأنها نجحت بالفريق بين حياتها كملكة وبين حياتها العائلية ومع أصدقائها.

عن مشاريع الزواج في حياتها، قالت إنّ الزواج ليس أولوية في حياتها، خاصة وأنّها لا تزال صغيرة في السن.

كما قالت فاليري إنّ لديها عقد كما سائر الناس ولكن يفترض بالشخص أن يعرف كيف يتعامل مع عقده.

فاليري أكدت أنها وقعت في الحب أكثر من 10 مرات، ولا تعتبر نفسها نجمة، كما قالت إنها ضد الإجهاض ولكنها لا تفرض رأيها على الآخرين.

مجلة سيدتي