سيرين عبد النور تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بخواطر حياتها!!

عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي نشرت الفنانة سيرين عبد النور تعليقاً جاء فيه:

“الْكَلام بمعظم الأوقات بخون بس الصمت دايماً وفِي .. خواطر.. حياتي ..سيرين عبد النور”.

وانهالت التعليقات من جمهور الفنانة سيرين عبد النور على التعليق، حيث اثنوا على كلامها، وبينهم من تغزل بها.

يذكر أن الفنانة سيرين عبد النور تحرص على التواصل دائماً مع جمهورها الكبير على مواقع التواصل الإجتماعي، وتخصص ساعات لتستطلع رأيهم وتشاركهم بأجمل لحظات حياتها، كما أنها تكتب بشكل دوري تعليقات وعِبر وخواطر يتفاعل معها الجمهور.