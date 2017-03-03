رانيا صيّاح تهاجم مذيعات الأخبار فماذا قالت لهم؟

هاجمت مديرة الأخبار في قناة “الآن” رانيا صيّاح المذيعات اللواتي لا يجدن قراءة الأخبار بشدّة، ويعتمدن على الشكل الخارجي في الدرجة الأولى، مع الإشارة إلى أنً الأمر بات رائجاً في الفترة الأخيرة، إذ أنّ هناك العديد من المذيعات لا يجدن اللغة العربية، إضافةً إلى أنّهن لا يجدن القراءة.

وكتبت صيّاح على صفحتها الخاصة عبر موقع “فيسبوك”: “يا عزيزتي ما بتزبط مذيعة اخبار وانت مش عارفة انو الفاعل مرفوع والمضاف اليه مجرور ابداً مش زابطة. يعني هي القصة لا تقاس بنسبة الفيلر وسمك التاتو. طيب جربي عارضة ازياء،،، ممثلة،، فنانة اي شي الا مذيعة اخبار مش زابطة. يعني مش مضطرة تقرأي لغة عربية وانت مش فهمانة الخبر خالص… لشو خليكي بالسناب شات منيح شو بو السناب شات”.