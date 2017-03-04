منى طايع: رفعت دعوى قضائية على الجرس ونضال الأحمدية صديقتي

عرضت حلقة جديدة من برنامج “سُمع في لبنان” عبر أثير إذاعة لبنان الحر(102.5)، الذي تقدمه الإعلامية سابين يوسف ويعده الصحافي الدكتور بيدرو غانم.

وتضمنت الحلقة إتصالاً مع الكاتبة منى طايع .

في البداية، قالت منى إن المخيلة الواسعة موهبة من عند الله، وترى أن من أصعب أنواع الفنون كتابة السيناريو . وصرحت أنها لا تحب الشهرة، بل تفضل أن يتداول الناس إسمها من دون التعرف على وجهها شخصياً.

وأوضحت منى أنها اعتزلت التمثيل منذ التسعينات لكنها عادت في دور في فيلم “غدي” فقط.

كما ذكرت انها مع الأعمال العربية المشتركة في حال كانت مشاركة الممثلين العرب تخدم الأدوار، لكن ما سحصل أن البعض استغل الأمر بطريقة خاطئة.

وقالت منى إن الممثلة هيام أبو شديد صديقة لها وما جرى بينهما مجرد سوق تفاهم، ووصفت هيام بأنها “لايقة”.

كما أكدت أنها رفعت دعوى على منتج كتب مقالاً في مجلة الجرس، لكن لا دخل للإعلامية نضال الأحمدية بالأمر حيث أنها صديقة لمنى.

وأثنت منى على الحركة السينمائية الإنتاجية، متمنية أن يستمر الأمر على هذا النحو. كما ترى أن حتى الحركة الإنتاجية الدرامية ناشطة بوجود منتجين محترمين.

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