جعجع وزوجته ضيفا حلقة خاصة من Alive على M.T.V

موقع اللواء

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع هما ضيفا حلقة خاصة (Special Edition) من برنامج Alive  عبر  الـ M.T.V، وذلك اليوم الجمعة الساعة 10.00.

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