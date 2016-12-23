جعجع وزوجته ضيفا حلقة خاصة من Alive على M.T.V

بمناسبة عيد الميلاد المجيد، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والنائب ستريدا جعجع هما ضيفا حلقة خاصة (Special Edition) من برنامج Alive عبر الـ M.T.V، وذلك اليوم الجمعة الساعة 10.00.