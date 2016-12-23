«قلب الوسط» على «الجديد» مع الرئيس سعد الحريري

«قلب الوسط» هو عنوان حلقة «الاسبوع في ساعة» من اعداد وتقديم الإعلامي جورج صليبي وتعرضها شاشة «الجديد» يوم الأحد (بعد غد)، فيما الضيف هو الرئيس سعد الحريري.

وبحسب الإعلان عن الحلقة، فالواضح ان التصوير تمّ داخل «بيت الوسط».