«بلا تشفير» على «الجديد»: مقدِّم سليط اللسان ونقده لاذع؟!

اشتهر الإعلامي تمام بليق بلسانه السليط ونقده اللاذع في برنامجه «بلا تشفير» الذي يستقبل ضيوفاً من مختلف الشرائح الاجتماعية ويطرح المواضيع ويستخلص العبر ضمن بحث دقيق عن المستور وكشفه.

والبرنامج، أعلن منذ فترة أن ضيفته هي «هيفا»؟! من دون أن يوضح إن كانت هيفاء وهبي أم اخرى تعمل بالحقل «الفني» تدعى «هيفا»، لا سيما وأن هيفاء وهبي كانت منذ يومين ضيفة برنامج «منّا وجرّ» على الـM.T.V.

«بلا تشفير»، الساعة 9.30 على شاشة «الجديد».