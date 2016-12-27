«بموضوعية» على M.T.V: حوارات سياسية حول كل مستجد

من إعداد وتقديم الإعلامي وليد عبود تعرض اليوم شاشة M.T.V البرنامج الحواري «بموضوعية»، وأغلب الظن أن يكون المضمون ذا صلة بالانتخابات النيابية وقانونها الذي يجهد الجميع للتوصل إلى اتفاق حوله، كما ستتطرق الحلقة إلى مناقشات مجلس النواب الحالية للبيان الوزاري الذي ستنال الحكومة الثقة على أساسه.

«بموضوعية» الساعة 9.30 مساء.