شاهد.. البوستر الدعائي الأول لمسلسل “الهيبة” لـ تيم حسن ونادين نجيم

تم الإفراج عن البوستر الرسمي الخاص بمسلسل “الهيبة” كما عن الفيديو الخاص به، والذي يتقاسم بطولته تيم حسن ونادين نسيب نجيم في ثالث تجاربهما كدويتو تمثيلي.

أجواء العمل تبدو مشوّقة وبعيدة عن أجواء الرومانسية، وفيها الكثير من رسائل الثورة والتمردّ والتحرر، حيث بدت نادين في الفيدو وكأنها تنتمي إلى عائلة وتقول” الكل دغري نسيوا العيلة اللي منعت عنكم الزعران اللي كانوا يفرضوا عليكن الخوات. العيلة اللي حميتكم وحميت عيلكن وبيوتكن”.

بينما أطل تيم بدور “البطل” المخلص الذي يكره الظلم والإستعباد، وظهر في الفيديو وهو يقول “اللي رح يعتّب على حدودنا هاي حالو. شغلنا متلو مثل هاالرمانة إذا شلت إيدي عنها رح تنفجر في وفيكن . في برقبتي ناس قاتلهم الفقر وما عندن إلا هاشغل و جاهزين أنتو كرمالن”.

ويلعب تيم حسن في المسلسل دور “جبل” وأويس مخللاتي دور شقيقه “صخر” ومنى واصف دور والدتهما.

مسلسل “الهيبة” عمل لبناني سوري مشترك ويضم نخبة من الممثلين السوريين واللبنانيين، وهو من إنتاج “الصبّاح للإعلام” وإخراج سامر برقاوي، وسيعرض في رمضان 2017