الجسد الراقص يستنطق عجزنا على خشبة مسرح المدينة «عساه يحيا» لعلي شحرور

على منصة مرتفعة في عمق المسرح تقف الأم (حلا عمران) كإلَهة، نصف عارية، إلهة الضرع والزرع والخصب والجمال والحب، لتستحضر من عمق التاريخ البشري حرقة الوجع المدويّة بلهجة البدائيين، فتستصرخ ضمير الزمن الآتي بأن يعيد الحياة لمن فقدته، إنه ولدها، إبنها، ضناها (علي شحرور) الذي لن يعود.

إنه الصبيّ الذبيحة، كبش الفداء والقربان المقدّم والقتيل والشهيد الذي تم ذبحه أمام ناظريها وناظرينا (نحن المتفرّجين الذين ليس بوسعهم سوى فعل الفرجة)، في مشهد مسرحي مكثف وغني بدلالاته الرمزية الذي يحيلنا إلى كل أفعال ومشاهد القتل والذبح في التاريخ ومنذ بدء الخليقة: الفتى في وضعية جمالية يذبح على مدى دقائق بقوس وتر العود الذي يعزف دمًا بشتّى المقامات وفيه من قوة الفعل وجماليته ما استفزّ صفة الآدميين فينا لردع هجوم الموت على الحياة، وسطوة الحزن على الفرح، وتعدّي القبح على الجمال، تماماً كما استفزت المرأة الأم/الإلَهة (حلا عمران) بأدائها الجميل وصوتها القوي وحداها وغنائها إحباطنا المقيم فينا، نحن الآخرين القابعين في أماكننا وفي مقاعدنا، المتلقّين للفعل دون ردّ له.

إنها تحاول بكل جوارحها ترميم ما تهدّم في حياة ولدها في مشهد الموت لتعيد الميْت إلى الحياة.

إنها تُؤوّل كإلَهة ما بدأ به العرض المسرحي: «عساه يحيا..» بتلاوة آي من القرآن بصوت (حلا عمران) الأم والتي أجادت الترتيل: [لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ* وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ* أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ* بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ] إلى أن هجم الصوت الهادر القاتل ليطغى على الصوت القرآني فيملأ المكان.. وها هي كإلَهة على الأرض تحاول مسرحياً أن تعيد تركيب وجمع بنان ابنها الإنسان المفقود والأمل المنشود، وبكل ما أوتيت من قوة الحياة وسطوة الأمومة وجمالها وخصبها: فتحوّم بصوتها وبجناحيها كطائرحول فرخها متهمة الرجل القاسي بأنانيته وشهوانيته وشهيّته القوية للسلطة بارتكاب الفعل الذي لا يغتفر، الفعل الذي فطر قلبها ودمّر قلب الحياة النابض وأخلّ بالتوازن الطبيعي والبشري.

لم يكن من سبيل لإعادة الابن المقتول/الذبيح إلى الحياة أو رحلته نحوها إلا من خلال إحياء الجسد، وبجعل الجسد يرقص عودته أو رحلة العودة من عالم لآخر، ومن وضعية لوضعية مختلفة، وكأن الجسد الراقص يستنطق الأحداث والأفكار والمفاهيم، أو كأن هذه الأخيرة تُستنطق فيه، حيث حاول الممثل/القتيل/الإبن (علي شحرور) من خلال طواعية ومرونة حركة جسمه الراقص أن يجسّد ويترجم ما تعزم الأم عليه وما تحاول قوله بصوتها ونواحها وموّالها، وحداها.

الاثنان في تناغم تمثيلي درامي يتكاملان مع علي الحوت وعبد قبيسي (عازفي الإيقاع والنغم) محاولين جميعاً إيصال فكرة عودة الحياة وكأنها فعل ممكن في صورة جسد راقص.

لقد كان الجسد الراقص يترجم دراماتورجيته حركة بحركة ونبضاً بنبض وبدون هذا الجسد لما تمّ ترجمة التعبير عن فكرة العرض. لقد استطاع علي شحرور بدربته وحرفيته كراقص وكممثل، أن يمكّن جسمه من تفاصيله، بحيث يتطاول هذا الجسم المرتمي أرضاً، أوالمطروح، نحو الأعلى، نحو الإله، بحركات دائرية وتوترية نشداناً للخلاص، فيقف على رؤوس الأصابع، ويتراقص حول نفسه بقوة طاردة من داخل إلى خارج يحاول أن يُرينا المعاناة وتفاصيل العودة إلى الحياة من جديد.

تلك المعاناة الكامنة كمأساة أو فاجعة داخل تجليات صوت الأم وصراخها، الذي بين الإنشاد ولحن العزاء والتطريب والإيقاع السانكوبي جعلنا نخالها نسراً يزعق أو غراباً ينعب أو بوماً ينعق. لقد كانت لبؤة زمجر صوتها وهدر هدير طيران بداية العرض المسرحي.

وفي مناخ إضاءة رمادية حيناً وزرقاء أحياناً، مضبوطة درامياً في لغتها جاء الرقص الدرامي مع إيقاع علي الحوت وعبد قبيسي اللذين بقيا في علاقة تداخل وتخارج دائمين مع الحدث وفضائه الدرامي وفعله التمثيلي، مع دقة في الوصل والفصل.

لقد كان التأويل الدراماتورجي للعرض بتفاصيله (جنيد سري الدين) جلياً في تقاطع الصوت مع الحركة والموسيقى والإيقاع بكليّته، ليتوج علي شحرور ثلاثيته في طقوس العزاء بهذا العرض الأخير.

«عساه يحيا ويشم العبق» الذي تم افتتاحه في مسرح المدينة مساء الخميس 16/2/2017 كان مُعبّراً عن نضج في التجربة قد أفاد من بعض سلبيات ما سبق من عروض لصاحب العمل.

وإذا أمسك علي شحرور بتلابيب المتفرجين لمدة ستين دقيقة فقد أمسكنا من اليد التي تؤلمنا، وإذا كان الوصف يعتمد الرقص الدرامي فحري بنا أن نطلق عليه عرض الدراما الراقصة، والمأساة النشوانة، أي عندما لا تعي الأم الثكلى لشدة مصابها ولا تقيم اعتباراً للتقاليد والأعراف والتعبيرات الدينية والاجتماعية، فهي تزغرد وتقهقه وتنشد وتصرخ وتغني وتنزع سترها.

مشهور مصطفى