«بالكواليس» لـ جورج خبّاز لامعة على خشبة «شاتو تريانو»

الموعد لا يتغيّر.

الخشبة هي هي، والعناوين تتبدل كما الديكور، كما بعض الممثلين، ثم ها هو الجمهور حاضر، يتدفق على صالة شاتو تريانو، معظمهم إعتاد أن يكون مع جديد الممثل والمخرج والكاتب والمنتج ومؤلف الأغاني والكوريغراف جورج خباز، ولو إستطاع أن يكون جمهوراً لما تأخر، إنه مؤسسة فنية قائمة بذاتها.

«بالكواليس» هو عنوانه الجديد. ديكور مشع معبر، وفريق العمل فيه من الثوابت وبعض الداخلين إلى حضن العائلة من جديد. خصوصاً الاسم الأول الذي يلي إسمه هو لـ ستيفاني عطا لله، طاقة شابة، مرنة، مباشرة، قريبة من القلب، فيها عفوية مطلقة تنسجم مع سيّد الخشبة الفنان خباز الذي يغمز من قناة ما هو معتمد في بعض وسائل الإعلام، ومع بعض الفنانين المتنافسين، فتثار حملات كيدية، ويجري إشعال معارك وهمية في أكثر من إتجاه، لمنع هذا الفنان من القوطبة وتحقيق إختراق هنا أو هناك.

السبب أن هناك حباً صادقاً في قلب الفنان خباز للشابة الجميلة التي تغني ويهم من حولها القيام بخطوات ميدانية لحمايتها ومنع منافستها من تحقيق أي تجاوز أو نجاح على حسابها، هذه الكواليس التي تجري فيها عملية المواجهة هي التي تحرك جوانب المسرحية مع ممثليها.

الفنان «خباز» ما زال الفاعل الأول، والقائد الأول لأعماله، ليس لأنه كاتبها ومنتجها، بل لأنه يليق بما يقدمه، أن يكون في الصف الأول، وأن تتلاشى أمامه كل العلامات، حتى ولو كانت فارقة، وتكمن قوته في أن حضوره وغيابه واحد، فالصورة تبقى في الذهن، والحركة التي نراها على الخشبة نشعر أن خباز هو راسمها وكاتبها، والمهندس الأول لها، من هنا فهو يتحمل كامل المسؤولية عن كل ما يقدم، سواء كان في المشهد، أو أنه أخرج نفسه منه لكي يعطي لنفسه فرصة إلتقاط الأنفاس، وللآخرين أن يكونوا موجودين بالقدر الذي يخدم العمل.

لم تتبدل ديناميكية وحيوية «لورا خباز» إنها تزرع الخشبة حياة وحركة، وعندما تسكت يبدو جسمها في حالة حراك يقول تكملة ما كانت تقوله بالصوت، كذلك جوزيف أصاف له مكانه ومكانته، هناك خصوصية لروحه كممثل لا تشبه أحداً، لذا لسنا مع من يقولون إنه يُعيد نفسه، بل هو يثبت صورة شخصيته وأسلوب أدائه الذي يلقى الرضى والترحيب من جمهور الحاضرين الذي يشبه بطل العمل… نعم من يقصد الفنان خباز هو من طينته، ومواصفاته، بالغ التهذيب والكياسة.

لا كلمة بذيئة في النص على مدى الفصلين اليوم وأمس، والمؤكد غداً أيضاً، هذه الصورة لا تتبدل لقد صنعت المارد الذي يتعملق أمام المشاهدين ليقود فريقاً كاملاً من الممثلين، ومعه هذه المرة إضافة لمن سبق ذكرهم: وسيم التوم، مي سحاب، جوزيف سلامة، بطرس فرح، عمر ميقاتي، كريستل فغالي، توفيق الحجل، روجيه بركات، وفادي أبو جودة.

اللعبة على المسرح بين تحت (أي هنا على الأرض) وفوق (هناك في السماء) أراد «خباز» أن يلجأ إلى الخالق لحمايته ومحاكاته وطلب رضاه، في وقت يفترض أن يكون الواقع شفافاً خصوصاً في صورة علاقة البطل مع حبيبته، وبعدما كان الوضع مأساوياً في معالجته على الأرض، ها هما يتبادلان الأحاديث، والكلام الناعم الراقي، فوق، في أخرى العالم، وكأنما هي دعوة لجعل كل قضايانا تحل عن طريق الخالق، لأنه الضامن الوحيد لها.

لقد عشنا مع المسرحية وقتاً جيداً، مريحاً، عميقاً، وأتاح لنا فرصة التدخل وقول شيء عنها في سياق التقييم لمستواها من باب القراءة الميدانية الجماهيرية المتمثلة في الجمهور الرائع الذي تعرفه منذ سنوات ولم تجده يوماً إلا فاهماً ومتفهماً لكل ما يعبر أمامه على المسرح.

جورج خباز. ما زال المايسترو الذي يمسك بالعصا من منتصفها منعاً للاخلال بتوازن هو من سمة مسرحه. خصوصاً وأن الرسائل تندفع بالجملة للحضور أمام المشاهدين، والنتيجة أعمال تتوالى لها وزنها وقيمتها تحار كيف تبثها على إيقاع المحبة.

«بالكواليس» جديد خباز، وستظل كذلك مهما مر عليها من زمن.