بالفيديو تعرفوا على موعد انطلاق Arabs Got Talent

كشف النجم أحمد حلمي عن الموعد الرسمي لانطلاق برنامج المسابقات الشهير Arabs Got Talent، والذي يعرض عبر قنوات MBC.

ونشر أحمد حلمي فيديو على حسابه الرسمي على موقع وتطبيق إنستجرام، وهو جزء من الإعلان الرسمي للموسم الخامس للبرنامج، حيث سيكون موعد عرض Arabs Got Talentt في 4 مارس المقبل.

وسيشهد الموسم الخامس من Arabs Got Talent غياب النجم السعودي ناصر القصبي، لانشغاله بتصوير مسلسل “العاصوف”، وهو المسلسل الذي يعتبره ناصر القصبي حلمه وعمل عليه منذ سنوات.

وبهذا ستصبح لجنة التحكيم مكونة من أحمد حلمي، نجوى كرم وعلي جابر.