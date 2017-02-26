ثلاث نساء في الـ «ناسا» خدمن الرحلات الفضائية بقوة ملونات تحملن الكثير وأسهمن في نجاح رحلة «جون غلين»…

فيلم جميل، صادق يستحق الكثير من الثناء.

(Hidden Figures) (أرقام مخفية) للمخرج تيودور ميلفي عن سيناريو له مع آليسون شرودر، عن كتاب لـ مارغوت لي شاترلي، شاهدناه في ساعتين و7 دقائق، صور في أتلانتا – جورجيا بميزانية 25 مليون دولار وجنى الفيلم بين 23 كانون الأول/ديسمبر 2016، و15 شباط/فبراير 2017 أقل قليلاً من 135 مليون دولار.

الشريط يفعم بطاقة وشغف. والموضوع تدور أحداثه أوائل الستينات حيث كانت أميركا ما تزال تعاني من العنصرية ضد السود في جميع المرافق. وهو يتناول حياة ثلاث نساء يعملن في وكالة ناسا الفضائية، يتم الحجز عليهن وتطويقهن ومنعهن من التقدم لكنهن يعمدن إلى التحدي الصامت.

كاترين جونسون (تراجي. ب. هانسون) ماري جاكسون (جانيل مونا) ودوروثي فوغان (أولتا فياسنبسر). ولكل منهن موقع وخصوصية، وكان من حظهن المسؤول عن الناسا ميدانياً هو آل هاريسون (يلعب الدور بشفافية وحرفية كيفن كوستنر)، حيث يعمد إلى عدّة إجراءات تتخطى موضوع العنصرية فيعطي المجال رحباً لـ كاترين، كي تقوم بعدد من المهمات الصعبة والدقيقة ثم بحضور إجتماع خاص بالدفاع فقط لأنها أرادت أن تحيط بكامل المعلومات حول عملها في قسم التخطيط للمشاريع الفضائية وسط عدم رضى من كل البيض من حولها، إلى حدّ أن تأثيرها بات على جون غلين أول رائد فضاء حلق على متن سفينة فضائية عام 62، ويومها أبلغ إدارة المهمات أنه إذا قالت كاترين إن كل شيء على ما يرام فإنه ذاهب في الرحلة. وقالت نعم لجميع التقارير حول المهمة، ونجحت.

كاترين التي تعيش مع ثلاثة أبناء بعد وفاة زوجها تعرفت بالصدفة إلى الكولونيل جيم جونسون (ماهر شالا علي) وما لبثت الأمور أن تطورت بسرعة وها هو يدخل منزلها طالباً يدها مع كل مستلزمات الخطوبة، بموافقة والدتها وأبنائها وفرحتها الشديدة بما يحصل.

يندرج هذا الشريط في سلسلة من الأعمال التي تتحدث عن الملونين والحقوق المهدورة، والزمن السيء الذي عانوا فيه من الاستبعاد والاستبداد وحجب الحقوق على مدى سنوات طويلة.

كاترين الممثلة والشخصية الحقيقية