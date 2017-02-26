«ثيرون» و«بارديم» يديرهما «شون بن» ورسائل إنسانية وسياسية عبر «أطباء بلا حدود»

الزحام على برمجة صالاتنا عادي هذه الأيام فبعد ثلاثة أيام تعلن جوائز الاوسكارات يوم الأحد المقبل، وإن يكن (LaLa Land) محسوم الاوسكارات فإنه لا بدّ من اختراقات كالتي حصلت مع كازي آفلك حين فاز بجائزة أفضل ممثّل في تقديرات الـ «بافتا» البريطانية خائضاً الجائزة من زميله الكندري ريان غوسلنغ.

{ (The last Face):

– يُشكّل الفيلم عودة لسينما شون بن الجميلة والخاصة.. وهو هنا يستعين بصديقته الجنوب أفريقية شارليز ثيرون في دور «رين» ومعها النجم الاسباني خافييه بارديم في دور الدكتور ميغيل، وكلاهما في منظمة أطباء بلا حدود التي تقدّم خدمات طبية إلى الأفريقيين الخاضعين لحروب الميليشيات والعبث الأمني في البلاد.

يواكب الاثنان مع أصدقائهما الكثير من الجرائم وحالات القصف والقنص والاعتداء والاغتصاب، ويصلان إلى مرحلة لا تعود فيها «رين» قادرة على تقديم خدماتها المجانية معتبرة أن التضحيات التي تتبدل ليست في محلها لأن أحداً لم يستطع بعد وقف حمام الدم هذا، وهو موقف ليس من رأي ميغيل، الذي يترك نفسه متفائلاً وسعيداً بما يقدمه لخدمة المصابين والمرضى غير عابئ بالمخاطر التي يتعرضون لها على الدوام ويقرر البقاء رغم اعترافه بحصول خوف عليه.

رين وميغيل، في حالة حب كبير، لكن موقفهما من الحرب جعلهما يفترقان، كل ذهب في طريق، هي إختارت العودة إلى بلدها، ولم يلبث أن لحق بها ميغيل معلناً عدم قدرته العيش من دونها. ويصادف أنهما يخرجان للتجول بعيداً عن منزلهما في العاصمة، فإذا بمجزرة حصلت وذهب ضحيتها عشرات الشبان والشابات برصاص الميليشيات.

الانفصال الحقيقي حصل لكن «رين» شعرت بالاحباط عندما علمت بوجود انفجار كبير راح ضحيته ميغيل، ويشارك في الفيلم: آدايل ايكسار شوبولوس، جاريد هاريس، جان رينو، وونيز نيومان.

{ (Train spotting):

– لـ داني بويل، مخرج خاص، نشيط، ديناميكي، يعرف ما يريد، مع إيقاع لا يتبدل على مدى ساعة و57 دقيقة، لفيلم صور في أدنبرغ وسكوتلندا بميزانية 18 مليون دولار وتتولى سوني توزيعه منذ 27 كانون الثاني/يناير 2017 قصة واقتباس إيرفن ويلش، وجون هوج.

عن مجموعة أصدقاء عرفوا حياة مشتركة وسعيدة في صغرهم، وعندما كبروا ظلوا معاً، لكن معظمهم إمتهن الطرق السلبية في الحياة، وباتوا من خريجي السجون وعندهم سجلات سواء لدى السلطات، ويتواصلون بالمشاكل والطرق السيئة.

رنتون (إيوان ماكريغور) بوغي (روبرت كارليل) ستودارت (ستيفن روبرتسون) سبود (إيوان بريمر) توم (جون كازيك) غيل (شيركي هندرسون) وصولاً إلى شخصية سايمون غير المنضبطة أبداً (جوني لي ميلر).

لم يترك أي منهم مشاكل إلا وإفتعلوها، قتلوا، هربوا، خططوا لإيذاء بعضهم، وسرقوا لكن المال الذي سرقوه اودعوه الجميلة فيرونيكا (آنجيلا نيديالكوفا) التي باتت تملك مبلغاً كبيراً جداً من المال، بينما الرجال الأصدقاء لم يجتمعوا يوماً.

فيلم جميل يتقد بالحيوية، وجعل الشريط السينمائي مغامرة رائعة.

«شارليز» و«خافييه» على ملصق «الوجه الاخير»