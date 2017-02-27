باسم مغنية لمروان نجار : رأيك حول مسلسل الشقيقتان وأبطاله يشرّفنا..

نوّه الكاتب اللبناني مروان نجار بمسلسل “الشقيقتان” الذي يعرض عبر قناة “LBCI”، بحسب المنشور الذي شاركه الممثل باسم مغنية عبر حسابه على “انستغرام”.

وقال نجار: “بعدما قطعنا من الرواية مسافة تكفي لنكون انطباعا يتجاوز الدعابة اللغوية، أرى لزاما أن أسجل تقديرا موضوعيا لنضج السيناريو والإخراج، وهما من دون أي ادعاء أو مبالغة يخدمان الذوق العام بكامل المعطيات الروائية المطلوبة”، مضيفًا: “استوقفني أداء كل من الشقيقتين (نادين الراسي وسارا أبي كنعان) مثلما لفتني رسم شخصيتيهما وصوغ المواقف الدقيقة بينهما، ولا بد من التنويه بالاداء الرائع الذي طالعنا به باسم مغنية، وبالوعد المتجلّي مرة بعد مرة وخصوصا هذه المرة في موهبة زينة مكي”.

وتابع نجار: “ليس من شيمي كيل المدائح لكني أرى هذا العمل جديرا بمتابعة صادقة، ومشاهد مشوقة وتفاعل دافئ، معتبرًا أن “السكوت عما نراه وعدم التعبير عن إعجابنا هو تقصير بحق فريق العمل الناجح على كلّ صعيد”.

في المقابل، ردّ مغنية على نجار بالقول: “رأيك حول مسلسل الشقيقتان وأبطاله يشرّفنا.. ورأيك بي يعني لي، فأنت من وثقت بي في بداياتي وراهنت عليّ في الماضي.. وقلت اليوم أنك كسبت الرهان لتحمّلني المزيد من المسؤولية.. شكراً على صدق تعبيرك ودعمك”.